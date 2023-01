Putin folosește bombele „Buratino”, în Ucraina. Cum arată și ce reprezintă arma letală a Kremlinului (VIDEO)

Armata Rusă a postat imagini care arată folosirea bombelor termobarice împotriva trupelor ucrainene în regiunea Lugansk. Această armă, cunoscută și sub numele de „bomba cu vid”, este extrem de controversată din cauza distrugerilor și efectelor pe care le produce.

Rusia folosește lansatoare speciale de rachete termobarice TOS-1, poreclite „Buratino”, pentru a ataca pozițiile Ucrainei în apropiere de un sat din apropiere de Svatove, în regiunea Lugansk. Această localitate a fost eliberată de trupele Kievului săptămâna trecută.

Sistemele „Buratino” sunt considerate de către ruși ca fiind „aruncătoare grele de flăcări” și pot lansa rachete termobarice la o distanță de până la 9 kilometri. Pe lângă efectele directe ale undei de șoc, aceste bombe termobarice pot provoca rupturi ale organelor interne și asfixiere la persoanele care se află în raza de acțiune a exploziei.

Russian troops using thermobaric weapons against Ukrainian positions in Novoselivske, near Svatove, in the Luhansk region.

The Ukrainians liberated the village a few weeks ago.

— Visegrád 24 (@visegrad24)