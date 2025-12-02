Vladimir Putin nu se grăbește să ajungă la un acord de pace cu Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că discuțiile cu Steve Witkoff, reprezentantul lui Donald Trump, vor dura atât timp cât va fi nevoie.

Vladimir Putin nu se grăbește cu negocierile de pace

Negocierile preconizate să se desfășoare marţi între Vladimir Putin şi Steve Witkoff, trimisul special al Casei Albe vor dura „atât timp cât este necesar”. Este declarația pe care a făcut-o purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, înainte de începerea discuţiilor, potrivit EFE. El a precizat că, la discuţii va participa şi Jared Kushner, ginerele lui .

„Moscova apreciază foarte mult eforturile de pace ale administraţiei americane”, a declarat Peskov în cursul conferinţei de presă de marţi.

Precedenta întâlnire dintre Putin şi Witkoff a avut loc în luna august, la Moscova și a durat trei ore. Înainte de discuțiile cu trimisul Casei Albe, Putin va susține un discurs la un forum organizat de VTB Bank. Conform estimărilor, se aşteaptă ca întâlnirea de la Kremlin să înceapă în jurul orei locale 17:00 (14:00 GMT), a indicat purtătorul de cuvânt citat.

Surse de la Moscova au indicat că, înainte de întâlnirea cu Putin, Witkoff va discuta cu emisarul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev. De altfel, se spune că cei doi au elaborat planul inițial pe care Donald Trump a vrut să-l impună Ucrainei. În timpul celor cinci vizite anterioare ale lui Witkoff la Moscova, începând cu februarie, Dmitriev a fost responsabil cu primirea acestuia.

Ministrul de Externe al Chinei comuniste se află la Moscova

În aceste zile, la Moscova e află, într-o vizită, , după cum au relatat media de stat ruse. Wang Yi a purtat anterior discuţii cu secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, Serghei Şoigu. El mai are programată o întrevedere cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov. Întâlnirea este programată înainte de reuniunea dintre Vladimir Putin şi Witkoff la Kremlin.

Înainte de întâlnirea de la Kremlin, în conferința de presă, Dmitri Peskov a declarat că Rusia intenţionează să-şi atingă în Ucraina, inclusiv cu ajutorul acestor negocieri.

„Trebuie să ne atingem obiectivele şi trebuie să eliminăm cauzele profunde ale operaţinii militare speciale”, a spus Peskov, citat de agenţia de presă Unian şi publicaţia independentă rusă The Moscow Times.

Witkoff îi va să-i prezinte lui Putin o versiune actualizată a planului de pace pe care l-a discutat cu reprezentanţii Ucrainei în Florida în weekend.

Vladimir Putin nu renunță la teritoriile ucrainene

Conform surselor citate de ABC News, problema cheie a negocierilor de pace este legată de teritoriile pe care le dorește Vladimir Putin. Kremlinul cere Kievului să predea integral regiunile estice Lugansk şi Doneţk. refuză orice formă de armistiţiu, în timp ce Ucraina insistă asupra încetării violenţelor de-a lungul actualei linii a frontului.

Responsabili ucraineni se tem că Wittkoff va adopta din nou o poziţie pro-rusă în timpul vizitei sale la Kremlin.