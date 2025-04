Putin nu-și iartă criticii. Jurnaliști ruși persecutați pentru colaborare cu organizația Navalnîi

Patru , acuzați de colaborare cu organizația disidentului , mort într-o închisoare din Siberia, au fost condamnați la câte cinci ani și șase luni de închisoare.

Un tribunal din Moscova a pronunțat condamnările în acest caz, cei patru fiind acuzați de colaborare cu o organizație pe care Kremlinul o consideră extremistă. Aleksei Navalnîi a murit într-o închisoare din Siberia, în 2024. Noile condamnări reprezintă un nou exemplu de represiune care îi vizează pe cei care îndrăznesc să-l critice pe , relatează AFP.

Organizaţia lui Navalnîi reprezintă principalul inamic politic al lui Vladimir Putin din cauza dezvăluirilor despre abuzurile autorităților de la Kremlin. Din cauza criticilor, țarul de la Kremlin a trecut la eliminarea membrilor săi, în ultimii ani. Aliaţii şi susţinătorii organizației au fost nevoiţi să plece în exil, iar cei care nu au reușit au fost încarcerați.

După eliminarea membrilor și a susținătorilor direcți, tribunalele rusești se îndreaptă împotriva colaboratorilor mai puțin importanți. Persecuțiile împotriva acestora continuă, deși a trecut mai bine de un an de la moartea lui Navalnîi în condiţii încă neclare.

