Aflat la Beijing, Vladimir Putin a anunțat că este dispus să se întâlnească cu Volodimir Zelenski în capitala Rusiei, dacă partea ucraineană acceptă.

Președintele rus a precizat că propunerea a venit în urma unei discuții cu Donald Trump, informează .

Propunerea Kremlinului

Într-o declarație adresată presei la Beijing, președintele rus Vladimir Putin a afirmat că este deschis la ideea unei întâlniri cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Discuția ar fi fost inițiată de o solicitare din partea liderului american Donald Trump.

„Donald m-a întrebat dacă este posibil să organizăm o astfel de întâlnire. I-am spus că da, este posibil. În final, dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova. O astfel de întâlnire va avea loc.” , a declarat Putin, potrivit CNN.

Rezervele lui Putin privind utilitatea unei întâlniri

În același discurs, Putin a spus că nu a exclus niciodată posibilitatea unei întâlniri, dar a pus la îndoială eficiența acesteia.

„Niciodată nu am exclus”, a afirmat liderul , dar a declarat că se întreabă dacă „există vreo utilitate” într-o astfel de în realitate.

Contextul care complică negocierile

Propunerea lui Putin este privită cu neîncredere la Kiev. De la începutul invaziei ruse în 2022, autoritățile ucrainene au declarat de mai multe ori că au împiedicat tentative de asasinat împotriva lui Zelenski.

În aceste circumstanțe, o vizită a liderului ucrainean la Moscova pare improbabilă, ceea ce face ca oferta Kremlinului să fie mai mult o declarație decât o acțiune practică.