Putin i-ar fi mărturisit lui Trump ce condiție are pentru semnarea unui acord de pace cu Ucraina. „E ca și cum și-ar vinde propriul picior"

19 oct. 2025, 10:26
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Sergey Bobylev
Cuprins
  1. Ce este dispus Putin să dea la schimb pentru Donețk
  2. Ce a declarat Trump după întrevederea de la Washington cu Zelenski

Vladimir Putin a cerut ca Ucraina să predea controlul deplin asupra regiunii Donețk pentru semnarea unui acord de pace. Condiția liderului rus a fost transmisă omologului său american, într-o convorbire telefonică de săptămâna trecută.

Ce este dispus Putin să dea la schimb pentru Donețk

Putin încearcă să cucerească regiunea de 11 ani, fiind învins de fiecare dată de forțele ucrainene. Rusia a revendicat părți din regiune din 2014, dar nu a reușit niciodată să o cucerească în întregime. Teritoriul acționează ca o barieră împotriva unui avans rapid al Rusiei spre vest, către capitala Kiev.

În apelul dintre Trump și Putin, liderul rus a sugerat că ar fi dispus să cedeze părți din alte două regiuni ale Ucrainei pe care le-a cucerit parțial, Zaporijia și Herson, în schimbul controlului deplin asupra Donețkului.

În timp ce unii oficiali ai Casei Albe au privit cererea președintelui rus ca pe un progres, un diplomat european de rang înalt a avertizat că, cel mai probabil, Ucraina nu va fi de aceeași părere.

„Este ca și cum și-ar vinde propriul picior în schimbul a nimic”, a spus diplomatul, potrivit The Washington Post.

Ce a declarat Trump după întrevederea de la Washington cu Zelenski

Trump, optimist în privința unui acord de pace, nu a comentat public cererea lui Putin. Cei doi lideri urmează să se întâlnească în Ungaria în săptămânile următoare pentru a continua discuțiile despre încheierea războiului.

Între timp, președintele Zelenski a sosit la Washington pentru o discuție cu liderul de la Casa Albă. În urma vizitei, Trump a postat pe rețelele de socializare un mesaj despre pace și importanța urgentării încheierii războiului.

„Întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost foarte interesantă și cordială, dar i-am spus, așa cum l-am sfătuit insistent și pe președintele Putin, că este timpul să încetăm crimele și să facem o înțelegere! Destul sânge a fost vărsat, granițele au fost definite prin război și forță. Trebuie să se oprească acolo unde sunt. Să revendice victoria amândoi, istoria să decidă! Gata cu împușcăturile, gata cu morțile, gata cu cheltuielile uriașe și nejustificate. Mii de oameni mor în fiecare săptămână – gata, mergeți acasă la familiile voastre în pace!”a scris Donald Trump pe platforma sa, Truth Social.

