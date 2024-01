Răniți, mutilați, înfometați și singuri pe lume: Peste 24.000 de copii din Gaza și-au pierdut unul sau ambii părinți în război

, o fetiță de o lună zace într-un incubator, ea nu a cunoscut niciodată îmbrățișarea unui părinte. A fost născută prin cezariană după ce mama ei, Hanna, a fost ucisă într-un atac aerian israelian. „O numim doar fiica lui Hanna Abu Amsha”, s , care are grijă de micuță la Spitalul al-Aqsa din Deir al-Balah, în centrul Gazei.

Familii întregi au fost distruse iar cei care plătesc cel mai mare preț sunt copiii

În haosul cauzat de luptele în curs și cu f medicii și salvatorii se luptă adesea să găsească îngrijitori pentru copiii orfani.

„Am pierdut contactul cu familia ei”, ne spune asistenta. „Niciuna dintre rudele ei nu a apărut și nu știm ce s-a întâmplat cu tatăl ei”.

Copiii, care alcătuiesc aproape jumătate din populația de 2,3 milioane din Gaza, au fost distruși de războiul brutal.

Deși Israelul spune că se străduiește să evite victimele civile, inclusiv prin emiterea de ordine de evacuare, peste 11.500 de tineri sub 18 ani au fost uciși, potrivit oficialilor palestinieni din domeniul sănătății. Chiar și mai mulți au răni, multe dintre ele care i-au mutilat și le-au schimbat viața definitiv.

Nu există cifre exacte, dar conform unui raport recent al Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, un grup non-profit, peste 24.000 de copii și-au pierdut unul sau ambii părinți.

Ibrahim, un băiețel întins pe patul de spital, și-a pierdut sora, mama și bunicul într-un atac cu rachete asupra casei sale

Ibrahim Abu Mouss, în vârstă de doar 10 ani, a suferit răni grave la picioare și la stomac, când o rachetă i-a lovit casa. Dar plânge pentru mama, bunicul și sora lui.

„Mi-au tot spus că sunt tratați la etaj, în spital”, spune Ibrahim în timp ce tatăl său îl strânge de mână. „Dar am aflat adevărul când am văzut fotografii pe telefonul tatălui meu. Am plâns atât de tare încât m-am durut peste tot.”

Potrivit cifrelor ONU, aproximativ 1,7 milioane de persoane au fost strămutate

Verii familiei Hussein obișnuiau să se joace împreună, dar acum stau solemn lângă mormintele de nisip unde unele dintre rudele lor sunt îngropate într-o școală transformată în adăpost din centrul Gazei. Fiecare a pierdut unul sau ambii părinți.

„Racheta a căzut în brațele mamei mele și corpul ei a fost rupt în bucăți. Zile întregi i-am căutat părți ale corpului dintre dărâmăturile casei”, spune Abed Hussein, care locuia în tabăra de refugiați al-Bureij.

„Când au spus că fratele meu, unchiul meu și întreaga mea familie au fost uciși, am simțit că inima îmi sângera îngrozitor”.

Abed nu mai poate dormi noaptea, e speriat de sunetele bombardamentelor israeliene și se simte singur. „Când mama și tatăl meu erau în viață, dormeam, dar după ce au fost uciși, nu mai pot dormi. Obișnuiam să dorm lângă tatăl meu”, explică el.

Abed și cei doi frați ai săi supraviețuitori sunt îngrijiți de bunica lui, dar viața de zi cu zi este foarte grea: „Nu există mâncare sau apă”, spune el. „Mă doare stomacul din cauză că beau apă de mare”.

Aproape toată lumea din Gaza se bazează acum pe ajutoare pentru elementele de bază ale vieții. Potrivit cifrelor ONU, aproximativ 1,7 milioane de persoane au fost strămutate, mulți fiind forțați să se deplaseze în mod repetat în căutarea siguranței.

Însă agenția ONU pentru copii, Unicef, spune că cea mai mare preocupare a sa este pentru aproximativ 19.000 de copii care sunt orfani sau care au ajuns singuri, fără niciun adult care să-i îngrijească.

„Mulți dintre acești copii au fost găsiți sub dărâmături sau și-au pierdut părinții în bombardarea casei lor”, spune Jonathan Crickx, șeful de comunicații pentru Unicef Palestina, din Rafah, în sudul Gazei. Alții au fost găsiți la punctele de control israeliene, spitale și pe străzi.

„Cei mai mici de foarte multe ori nu-și pot spune numele și chiar și cei mai mari sunt de obicei în stare de șoc, așa că poate fi extrem de dificil să-i identifici și să le poți căuta familiile”.

Chiar și atunci când pot fi găsite rude, acestea nu sunt întotdeauna cazate în siguranță pentru a putea ajuta la îngrijirea copiilor îndoliați. „Să reținem că se află adesea într-o situație foarte îngrozitoare”, spune Crickx.

De când a început războiul, o organizație non-profit, SOS Satele Copiilor, care lucrează la nivel local cu Unicef, spune că lucrează pentru a primi 55 de astfel de copii, toți cu vârsta sub 10 ani. A angajat personal suplimentar de specialitate în Rafah pentru a oferi ajutor psihologic.

Unicef consideră că aproape toți copiii din Gaza au acum nevoie de sprijin pentru sănătatea mintală.

Cu viețile spulberate, chiar și atunci când bombardamentele vor înceta, mulți vor rămâne cu pierderi teribile pe care se vor strădui să le depășească.