Momente de panică în Statele Unite, după ce rapperul american Offset a fost împușcat luni seară, în Florida. Artistul a fost transportat de urgență la spital, unde medicii îl monitorizează atent.

Potrivit , autoritățile au dat asigurări că acesta este în afara oricărui pericol. Starea lui este stabilă, chiar dacă detaliile exacte despre rana suferită nu au fost făcute publice.

Unde a avut loc incidentul în urma căruia Offset a fost împușcat și ce spun autoritățile

Incidentul s-a petrecut în zona de valet a complexului Seminole Hard Rock din Hollywood, Florida. Un reprezentant al artistului a confirmat că acesta a fost rănit și se află sub supraveghere medicală. Deși identitatea victimei nu a fost confirmată oficial de autorități, informațiile apărute în spațiul public indică faptul că este vorba despre Offset.

Departamentul de Poliție Seminole a transmis că o persoană a fost rănită în urma incidentului, însă leziunile nu îi pun viața în pericol. Zona a fost securizată imediat, iar ancheta este în plină desfășurare.

Cine sunt suspecții și cum decurge ancheta

Polițiștii au reținut două persoane pentru audieri, în încercarea de a clarifica împrejurările în care s-a produs incidentul.

Autoritățile au precizat că nu există un risc pentru populație, iar situația este sub control. Ancheta continuă pentru a stabili exact cum s-a ajuns la acest episod violent.

Cine este Offset și ce legătură are cu trupa Migos

Offset, pe numele său real Kiari Kendrell Cephus, este unul dintre membrii celebri ai trupei Migos, formație care a marcat puternic scena hip-hop în ultimul deceniu.

Grupul a devenit cunoscut la nivel mondial odată cu lansarea piesei „Versace” în 2013, iar albumul „Culture” din 2018 a fost nominalizat la premiile Grammy pentru cel mai bun album rap.

Ce tragedii au marcat familia Migos în ultimii ani

Evenimentul din Florida vine la câțiva ani după o pierdere majoră pentru trupă. Takeoff, vărul lui Offset și coleg de trupă, a fost ucis în 2022, în urma unui incident armat petrecut în Houston.

Pe plan personal, Offset a fost căsătorit cu , alături de care are trei copii. Cei doi s-au căsătorit în 2017, însă în 2024 artista a anunțat că a depus actele de divorț.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului din Florida. Deocamdată, cea mai importantă veste este că artistul se află în stare stabilă și este în afara oricărui pericol.