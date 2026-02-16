Armata ucraineană a lansat o contraofensivă fără precedent de la cea din 2023, reușind să recuepereze o suprafață de 201 km pătrați din teritoriul ocupat de ruși.

Contraofensivă lansată de armata ucraineană

lansată de trupele Kievului a fost posibilă datorită întreruperii antenelor utilizate de Moscova pe front pentru ghidarea dronelor. Armata ucraineană a recucerit 201 kmp începând de miercuri şi până duminică, potrivit unei analize a AFP. Jurnaliștii au analizat datele furnizate de Institutul pentru studiul războiului (ISW).

Mai mulți au semnalat o întrerupere a antenelor Starlink utilizate de Moscova pe front. Forţele Kievului nu au recucerit atât de mult teritoriu în atât de puţin timp după o contraofensivă din iunie 2023. Suprafaţa recuperată este aproape echivalentă cu cuceririle ruseşti din întreaga lună decembrie (244 kmp).

„Aceste contraatacuri ucrainene beneficiază probabil de blocarea accesului forţelor ruse la Starlink care, potrivit mai multor bloggeri militari ruşi, perturbează comunicaţiile comandamentului”, a transmis ISW, care colaborează cu Critical Threats Project, un alt centru de reflecţie american.

Observatori militari ruşi au constatat, încă din 5 februarie, că nu mai pot utiliza rețeaua Starlink. S-a întâmplat după ce Elon Musk a anunțat că a luat măsuri pentru a pune capăt utilizării acestei tehnologii de către Kremlin. Kievul a susținut că dronele ruseşti se foloseau de tehnologia dezvoltată de Musk pentru a ocoli sisteme de bruiaj electronic şi pentru a lovi ţintele cu precizie.

Rusia a pierdut din avans

Fără să mai poată folosi tehnologia Starlink, în săptămâna care s-a scurs, numai în ziua de 9 februarie Rusia a mai înregistrat avansuri pe front, în În celelalte zile, armata ucraineană a câştigat teren.

Cuceririle ucrainene se concentrează în principal la circa 80 km est de oraşul Zaporojie. Trupele rusești au avansat în această zonă foarte mult în vara anului 2025.

La jumătatea lui februarie, Moscova controla total sau parţial 19,5% din teritoriul ucrainean, faţă de 18,6% cu un an mai devreme. Circa 7% – Crimeea şi o parte din Donbas – erau deja sub control rusesc înainte de invazia masivă lansată în februarie 2022.