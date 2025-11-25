B1 Inregistrari!
Război în Ucraina. Atac masiv al Rusiei soldat cu cel puțin 6 morți la Kiev. Armata ucraineană susține că a interceptat o rachetă Kinjal

Adrian Teampău
25 nov. 2025, 11:45
Atac rusesc Sursa foto: X
Cuprins
  1. Atac rusesc masiv asupra Ucrainei
  2. Zelenski a făcut bilanțul loviturilor rusești
  3. Infrastructura energetică și portuară atacată
  4. Atac rusesc cu rachete hipersonice

Un atac rusesc combinat, cu drone și rachete, a provocat moartea a șase persoane și rănirea a altor 13, la Kiev. Mai multe clădiri rezidențiale, infrastructura energetică și portuară din Odesa au fost avariate. Armata ucraineană susține că a doborât o rachetă Kinjal.

Atac rusesc masiv asupra Ucrainei

Cel puţin şase civili au fost ucişi la Kiev în urma unui atac rusesc cu rachete şi drone care a avut loc în timpul nopţii de luni spre marţi. Conform autorităților ucrainene, au fost lovite mai multe blocuri de locuit, din Kiev. Canalul de televiziune local Ukraine 24 a transmis că Rusia a lansat rachete de croazieră Kalibr, hipersonice Kinjal şi balistice Iskander asupra capitalei ucrainene.

„Rusia a lansat în timpul nopţii şi mai devreme în această dimineaţă 22 de rachete şi 460 de drone asupra Ucrainei, ucigând şase persoane. (…) Principalul atac rusesc din timpul nopţii a vizat capitala şi regiunea, provocând pagube extinse clădirilor rezidenţiale şi infrastructurii civile din întreg oraşul”, a transmis preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Noile lovituri au venit în contextul negocierilor inițiate de SUA pentru un acord privind încheierea războiului declanşat de Moscova. Președintele Zelenski a transmis că patru drone rusești au intrat în spaţiul aerian al ţărilor vecine România şi Republica Moldova. El a spus că acest incident vine să amintească partenerilor Kievului importanţa continuării livrărilor de arme şi a exercitării de presiuni asupra Rusiei prin sancţiuni.

„Nu pot exista pauze în acordarea asistenţei. Cel mai important este ca toţi aliaţii să avanseze împreună către diplomaţie, prin eforturi comune”, a declarat Zelenski.

Zelenski a făcut bilanțul loviturilor rusești

Volodimir Zelenski a confirmat, de asemenea, că acest atac rusesc a vizat infrastructura energetică din mai multe regiuni. Rachetele și dronele au lovit, de asemenea, infrastructura portuară din regiunea Odesa (sud).

„Au fost lovite de asemenea regiunile Dnipro, Harkov, Cernihiv şi Cerkasî. Principalele ţinte au fost infrastructurile energetice şi tot ceea ce asigură o viaţa normală. În total, ruşii au folosit 22 de rachete de diferite tipuri, inclusiv rachete aerobalistice, şi peste 460 de drone, majoritatea fiind rachete Shahed ruso-iraniene”, a precizat preşedintele ucrainean.

În contextul acestor lovituri, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a actualizat între timp bilanţul victimelor în capitala ucraineană. El a indicat faptul că a crescut numărul persoanelor rănite la 14, între care un copil. Proiectilele rusești au lovit un bloc de apartamente cu nouă etaje din cartierul Dnipro şi un bloc turn de 22 etaje în cartierul Pecerski. Loviturile au provocat incendii de amploare şi distrugerea apartamentelor la mai multe etaje.

La faţa locului operează pompierii şi echipele de salvare, care încearcă să recupereze persoanele îngropate sub dărâmături, potrivit Serviciului ucrainean pentru Situaţii de Urgenţă.

Infrastructura energetică și portuară atacată

Ministerul ucrainean al Energiei consemnează lovituri asupra infrastructurii energetice, fără a oferi însă prea multe precizări. La Kiev, alimentarea cu căldură a fost întreruptă în mai multe cartiere, au transmis responsabili ai municipalităţii.

Guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, a comunicat pe Telegram că Rusia a lovit infrastructurile portuare şi energetice din zonă. El a transmis că șase persoane au fost rănite în acest atac rusesc.

„În unele locuri au izbucnit incendii la infrastructurile portuare şi energetice, echipamente au fost avariate”, a scris Kiper.

Atac rusesc cu rachete hipersonice

Apărarea antiaeriană a Ucrainei a interceptat în timpul nopţii de luni spre marţi şi mai devreme în această dimineaţă trei rachete balistice Iskander lansate de Rusia. De asemenea, a fost interceptată şi una dintre cele trei rachete hipersonice Kinjal, au transis Forţele aeriene ucrainene, citate de EFE. Atacul rusesc din această noapte a fost masiv, combinat cu drone și rachete.

În total, apărarea antiaeriană ucraineană a neutralizat 438 din cele 464 de drone utilizate de Rusia în atacul de noaptea trecută. De asemenea, au fost interceptate 14 din cele 22 de rachete. Pe de altă parte, un număr nedeterminat de rachete şi 26 de drone de atac au lovit 15 obiective în Ucraina, nespecificate de Forţele aeriene ucrainene.

În atacuri anterioare, Ucraina nu a reușit să intercepteze nicio rachetă balistică sau hipersonică lansată de Rusia. Cifrele bilanţului Forţelor aeriene confirmă o tendinţă pozitivă a procentelor de interceptare ucrainene, care coincide cu sosirea în ţară a noilor sisteme antiaeriene Patriot şi a rachetelor pentru această tehnologie.

