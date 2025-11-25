B1 Inregistrari!
Război în Ucraina. Kievul anunță avarierea unei nave militare rusești în portul Novorossiisk

Război în Ucraina. Kievul anunță avarierea unei nave militare rusești în portul Novorossiisk

Adrian Teampău
25 nov. 2025, 14:14
Război în Ucraina Sursa foto. X
Cuprins
  1. Război în Ucraina
  2. Rusia a lansat un atac masiv asupra Kievului
  3. Război în Ucraina. Kievul anunță doborârea unei rachete Kinjal

Război în Ucraina. Forțele militare ale Kievului au anunțat că au provocat mai multe distrugeri importante într-un atac asupra portului rusesc Novorossiisk.

Război în Ucraina

O navă de desenat rusească, un terminal de încărcare şi descărcare a petrolului, dar și un sistem de rachete antiaeriene S-400 au fost lovite în noaptea de luni spre marţi. A fost un atac, ca multe altele în acest război în Ucraina, lansat de armata Kievului asupra portului Novorossiisk de la Marea Neagră.

Informația fost confirmată de surse din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru agenția de presă Ukrinform, citată de EFE. Operaţiunea a fost desfăşurată în comun de diferite structuri ale armatei ucrainene. La lansarea atacului au participat, inclusiv marina, SBU şi Serviciul de informaţii militare (GUR).

Anterior, Statul Major General de la Kiev indicase, într-un comunicat, că un terminal de marfă şi un lansator de sisteme antiaeriene S-400 au fost lovite. De asemenea, în comunicat s-a făcut referire la faptul că forţele ucrainene au lovit mai multe obiective din industria militară şi sectorul energetic al Federaţiei Ruse. Pentru aceste lovituri au fost folosite drone şi rachete de producţie proprie.

În acest atac au fost folosite, în special, drone cu rază lungă de acţiune Bars şi rachete de croazieră Neptun, fabricate în Ucraina, conform comunicatului. În timpul acestor atacuri au fost lovite o fabrică de reparare a avioanelor şi o infrastructură de producţie de drone, ambele situate în regiunea rusă Rostov, precum şi o rafinărie din ţinutul rusesc Krasnodar, se menţionează în comunicatul citat.

Rusia a lansat un atac masiv asupra Kievului

Război în Ucraina. Un atac rusesc combinat, cu drone și rachete, a provocat moartea a șase persoane și rănirea a altor 13, la Kiev. Mai multe clădiri rezidențiale, infrastructura energetică și portuară din Odesa au fost avariate. Conform autorităților ucrainene, au fost lovite mai multe blocuri de locuit, din Kiev.

Canalul de televiziune local Ukraine 24 a transmis că Rusia a lansat rachete de croazieră Kalibr, hipersonice Kinjal şi balistice Iskander asupra capitalei ucrainene. Aceste lovituri au venit în contextul negocierilor inițiate de SUA pentru un acord privind încheierea războiului declanşat de Moscova.

Volodimir Zelenski a confirmat, de asemenea, că acest atac rusesc a vizat infrastructura energetică din mai multe regiuni. Rachetele și dronele au lovit, de asemenea, infrastructura portuară din regiunea Odesa (sud).

„Au fost lovite de asemenea regiunile Dnipro, Harkov, Cernihiv şi Cerkasî. Principalele ţinte au fost infrastructurile energetice şi tot ceea ce asigură o viaţa normală. În total, ruşii au folosit 22 de rachete de diferite tipuri, inclusiv rachete aerobalistice, şi peste 460 de drone, majoritatea fiind rachete Shahed ruso-iraniene”, a precizat preşedintele ucrainean.

Război în Ucraina. Kievul anunță doborârea unei rachete Kinjal

Apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat în timpul nopţii de luni spre marţi trei rachete balistice Iskander lansate de Rusia. De asemenea, a fost interceptată şi una dintre cele trei rachete hipersonice Kinjal, au transmis Forţele aeriene ucrainene, citate de EFE. Atacul rusesc din această noapte a fost masiv, combinat cu drone și rachete, unul dintre cele mai intense din acest război în Ucraina

În total, apărarea antiaeriană ucraineană a neutralizat 438 din cele 464 de drone utilizate de Rusia în atacul de noaptea trecută. De asemenea, au fost interceptate 14 din cele 22 de rachete. Pe de altă parte, un număr nedeterminat de rachete şi 26 de drone de atac au lovit 15 obiective în Ucraina, nespecificate de Forţele aeriene ucrainene.

În atacuri anterioare, Ucraina nu a reușit să intercepteze nicio rachetă balistică sau hipersonică lansată de Rusia. Cifrele bilanţului Forţelor aeriene confirmă o tendinţă pozitivă a procentelor de interceptare ucrainene, care coincide cu sosirea în ţară a noilor sisteme antiaeriene Patriot şi a rachetelor pentru această tehnologie.

