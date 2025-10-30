James Bond a fost înlocuit, pe fronturile războiului tăcut al , de Mata Hari. Agentele secrete seducătoare ale Chinei comuniste și ale Rusiei sunt implictate în operațiuni complexe de .

James Bond a devenit istorie

China și Rusia trimit femei atractive cu misiunea de a seduce experți în tenologie și de a fura informații secrete. Acestea merg până acolo încât se căsătoresc și au copii cu țintele lor. Informațiile au fost dezvăluite de un expert în securitate și contraspionaj, pentru publicația . Agentele sexy au făcut ca James Bond să pice în desuetudine.

Războiul sexual, așa cum îl numește James Mulvenon, directorul de informații al Pamir Consulting, este mult mai eficient în Silicon Valey. Pamir Consulting oferă consultananță și evaluări de risc pentru companiile americane care investesc în China.

James Mulvenon a declarat că a fost vizat recent, de o astfel de agentă care spera să obțină acces la secretele tehnologice ale SUA. El a precizat că fenomenul a luat amploare în ultima vreme, în contextul intensificării competiției tehnologice între marile puteri.

„Primesc un număr enorm de cereri foarte sofisticate pe LinkedIn de la același tip de tinere chineze atractive. Se pare că fenomenul s-a intensificat recent”, a spus Mulvenon.

Cum s-a petrecut tentativa de seducție

Consultantul a relatat că, la o conferință de afaceri, pe tema riscurilor , din Virginia, a fost abordat de două femei de origine chineză, foarte atrăgătoare. Acestea și-au exprimat dorința de a participa la eveniment, la care erau prezenți mai mulți oameni de afaceri și experți în tehnologie.

„Nu le-am lăsat să intre. Dar aveau toate informațiile (despre evenimentul la care doreau să participe – n. red.) și toate celelalte. Este un fenomen. Și vă spun: este ciudat”, a declarat James Mulvenon

Expert în spionajul american de peste 30 de ani, el a avertizat că genul acesta de tactici reprezintă o „o vulnerabilitate reală” pentru SUA. Prin lege și prin cultura americană, astfel de tactici sunt de neconceput.

„Așadar, ele au un avantaj asimetric când vine vorba de războiul sexual”, a subliniat consultantul.

Mata Hari este mai eficientă ca James Bond

Războiul sexual este doar una dintre tacticile prin care experții americani din domeniul tehnologiei sunt manipulați, de spioanele din Rusia și China. Mai mulți experți în contrainformații arată că autoritățile chineze organizează tot felul de competiții pentru startup-uri chiar pe teritoriul SUA. În cadrul acestor competiții, agenții chinezi fură planuri de afaceri sensibile sau caută să saboteze companiile americane.

În februarie, comisia Camerei Reprezentanților pentru securitate internă a avertizat că Partidul Comunist Chinez (PCC) a desfășurat peste 60 de operațiuni de spionaj în SUA în ultimii patru ani. Numărul operațiunilor ar putea fi, însă, mult mai mare.

Atât Rusia, cât și PCC folosesc cetățeni obișnuiți, investitori, analiști criptografici, oameni de afaceri și academicieni, pentru a-și atrage în cursă omologii americani. Serviciile de spionaj nu mai apelează la agenți instruiți, iar acest lucru face spionajul mai greu de detectat.

„Nu mai urmărim un agent KGB într-o pensiune plină de fum din Germania. Adversarii noștri – în special chinezii – folosesc o abordare la nivel de societate pentru a exploata toate aspectele tehnologiei noastre și talentul occidental”, a declarat un înalt oficial american din contrainformații.

Expert în tehnologie sedus de o colegă rusoaică

Un fost oficial de contrainformații a povestit că a investigat recent cazul unei rusoaice seducătoare ce lucra la o companie aerospațială. Aceasta s-a căsătorit cu un coleg american pentru a avea acces la secrete tehnologice. El a descoperit că rusoaica a urmat o academie de modelling în anii 2000, iar mai târziu s-a specializat la o „școală rusă de soft power”. După ce a dispărut un deceniu, a reapărut în SUA ca expert în criptomonede.

„Dar ea nu a rămas în domeniul criptomonedelor. A încercat să ajungă în vârful comunității de inovare militar-spațială. Soțul ei nu a avut habar de nimic. Să apari, să te căsătorești cu o țintă, să ai copii cu aceasta și, totodată, să desfășori o operațiune de colectare a secretelor pe tot parcursul vieții. Este foarte incomod să te gândești la asta, dar este o tactică foarte răspândită”, a spus fostul oficial.

Furtul de secrete comerciale este estimat să aducă un prejudiciu, contribuabililor americani de până la 600 de miliarde de dolari pe an. China este identificată ca principala sursă a acestor furturi, potrivit Comisiei pentru furtul proprietății intelectuale americane.

Avertismentul autorităților americane

Guvernul SUA a avertizat reprezentanții startup-urilor să nu participe la „concursuri internaționale de prezentare”, unde sunt prezentate idei de afaceri investitorilor chinezi. Câștigătorii pot primi premii în bani, subvenții și investiții. Totodată, sunt condiționați să-și transfere proprietatea intelectuală în China, în favoarea acestui stat.

Inovatorii mai tineri, dornici să-și dezvolte ideile și să înființeze afaceri profitabile, sunt vulnerabili la exploatarea agenților chinezi. Organizatorii unor competiții pentru start-upuri de tehnologie solicită participanților strategiile de afaceri, proprietatea intelectuală, date personale înainte de a fi înscriși.

„O parte din aceste lucruri reprezintă un risc de contrainformații. Ei caută modalități de a vă exploata ulterior. (…) Ei pot să vă fure ideea, să o exploateze și să o breveteze, privându-vă de viitorul financiar”, a declarat un înalt oficial american din domeniul contrainformațiilor într-un astfel de avertisment.

O astfel de competiție este Concursul internațional de inovare și antreprenoriat din China (Shenzhen), ajuns la cea de-a noua ediție. Evenimentul se desfășoară în mai multe orașe din lume, inclusiv Boston, Londra și Tokyo. Câștigătorii trebuie să înființeze o afacere în China pentru a primi premii în bani și investiții.

China domină războiul informațiilor secrete

În luna mai, comisia senatorială pentru întreprinderi mici și antreprenoriat a constatat că șase dintre cei mai mari 25 de beneficiari ai programului Small Business Innovation Research aveau legături cu China. Aceștia au primit aproape 180 de milioane de dolari de la Pentagon în 2023 și 2024.

Jeff Stoff, specialist în domeniul securității a declarat că multe dintre acțiunile Chinei nu erau ilegale. Mai degrabă, chinezii profită de vulnerabilitățile corporative ale Americii, folosind lacunele legislative.

„Chinezii înțeleg sistemul nostru și știu cum să lucreze în cadrul acestuia cu impunitate virtuală – în majoritatea cazurilor. E ca în Vestul Sălbatic. China țintește startup-urile noastre, instituțiile noastre academice, inovatorii noștri, proiectele noastre de cercetare finanțate de Departamentul Apărării. Dar nu există suficiente mijloace de supraveghere și pentru contracarare. Totul este interconectat, ca parte a strategiei de război economic a Chinei, iar noi nici măcar nu am intrat pe câmpul de luptă”, a spus Stoff.

Deocamdată, comunitatea de contrainformații americană încearcă să recupereze terenul pierdut. Dar este nevoie de sume importante ce trebuie cheltuite pentru combaterea spionajului economic. Totodată trebuie adoptate măsuri de control pentru fondurile „transfrontaliere” și pentru sensibilizarea opiniei publice. Toată lumea trebuie pusă la curent cu privire la amenințarea rusă și chineză în Silicon Valley.