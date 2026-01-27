B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Bilanț pe front: Câte victime a provocat războiul din Ucraina

Bilanț pe front: Câte victime a provocat războiul din Ucraina

Flavia Codreanu
27 ian. 2026, 23:58
Bilanț pe front: Câte victime a provocat războiul din Ucraina
Președinții Donald Trump (SUA) și Volodimir Zelenski (Ucraina). Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Ce indică numărul mare de victime
  2. Care sunt șansele unei perspective de pace pentru războiul din Ucraina

Războiul din Ucraina a atins un prag critic din cauza numărul total al soldaților uciși, răniți sau dispăruți.  Conform unui studiu recent publicat sunt aproximativ  1,8 milioane de soldați victime.  Datele oficiale, citate de New York Times, indică pierderi colosale pentru ambele tabere: aproximativ 1,2 milioane de victime în rândul trupelor ruse și aproape 600.000 în rândul armatei ucrainene.

Ce indică numărul mare de victime

Studiul subliniază că nicio putere majoră nu a suferit un asemenea număr de victime de la Al Doilea Război Mondial până în prezent. În anul 2025 s-a înregistrat o medie lunară de 35.000 de soldați ruși scoși din luptă. În acest context, tacticile s-au schimbat. Dronele au devenit principalii aliați ai Rusiei, renunțând la o parte dintre blindate.

De cealaltă parte, deși Ucraina pierde o parte mai mare din armata sa mai mică, trupele Kievului folosesc tehnologia dronelor pentru a monitoriza urmele lăsate în zăpadă și a intercepta semnalele armatei ruse

Care sunt șansele unei perspective de pace pentru războiul din Ucraina

După încheierea primelor discuții directe între oficialii ruși, ucraineni și americani, președintele Volodimir Zelenski a confirmat progrese în negocieri. Kremlinul a anunțat reluarea discuțiilor pentru săptămâna viitoare.

Deși Statele Unite și Ucraina au convenit asupra unei mari părți a unui plan de pace revizuit, rămâne incert dacă Moscova va accepta. Numărul deceselor de pe front continuă să crească alarmant, depășind pragul de 325.000 de soldați ruși uciși de la începutul invaziei.

Informațiile exacte despre victime sunt greu de obținut, deoarece ambele tabere evită să publice cifre oficiale complete. În prezent, Rusia ocupă aproximativ 20% din Ucraina, însă raportările internaționale arată că acest avans a venit cu pierderi umane record. Bilanțul actual se bazează pe estimările serviciilor de informații din SUA și Marea Britanie, fiind considerate cele mai apropiate de realitatea de pe front, potrivit observator

Tags:
Citește și...
Schimb de focuri la granița SUA. O persoană se află în stare critică după un incident armat în Arizona
Externe
Schimb de focuri la granița SUA. O persoană se află în stare critică după un incident armat în Arizona
Recompensă record după pana masivă de curent din Berlin. Cum încearcă autoritățile să identifice gruparea responsabilă
Externe
Recompensă record după pana masivă de curent din Berlin. Cum încearcă autoritățile să identifice gruparea responsabilă
Scandal politic în Germania: Cum s-au acordat concedii speciale chiar și de 12 ani unor bugetari
Externe
Scandal politic în Germania: Cum s-au acordat concedii speciale chiar și de 12 ani unor bugetari
Spania anunță despăgubiri de 20 de milioane de euro după tragedia feroviară din Cordoba. Ce măsuri ia guvernul pentru victime
Externe
Spania anunță despăgubiri de 20 de milioane de euro după tragedia feroviară din Cordoba. Ce măsuri ia guvernul pentru victime
Haos în Italia. Mii de oameni, evacuați după prăbușirea unui oraș. Imagini dramatice cu dezastrul (FOTO, VIDEO)
Externe
Haos în Italia. Mii de oameni, evacuați după prăbușirea unui oraș. Imagini dramatice cu dezastrul (FOTO, VIDEO)
Republica Moldova și Ucraina cer grăbirea procedurilor de aderare la UE. Zelenski propune ca termen limită 2027
Externe
Republica Moldova și Ucraina cer grăbirea procedurilor de aderare la UE. Zelenski propune ca termen limită 2027
Controale ca în pandemia de Covid, în aeroporturi. Virusul Nipah, noua amenințare pentru sănătate. Cât de periculos e și cum se manifestă
Externe
Controale ca în pandemia de Covid, în aeroporturi. Virusul Nipah, noua amenințare pentru sănătate. Cât de periculos e și cum se manifestă
Scenariul de coșmar luat în calcul de militarii germani. Atac rusesc în doi ani, spitale copleșite de răniți, blocaje logistice
Externe
Scenariul de coșmar luat în calcul de militarii germani. Atac rusesc în doi ani, spitale copleșite de răniți, blocaje logistice
Macron a devenit ținta ironiilor din cauza ochelarilor pe care îi poartă. Premierul britanic, Keir Starmer, l-a imitat pe președintele francez la o emisiune televizată(VIDEO)
Externe
Macron a devenit ținta ironiilor din cauza ochelarilor pe care îi poartă. Premierul britanic, Keir Starmer, l-a imitat pe președintele francez la o emisiune televizată(VIDEO)
Proteste antiguvernamentale în Iran. Bilanțul morților depășește 6.000
Externe
Proteste antiguvernamentale în Iran. Bilanțul morților depășește 6.000
Ultima oră
23:56 - Google va plăti 68 de milioane de dolari într-un proces privind confidențialitatea utilizatorilor. Ce acuzații vizează asistentul virtual Google Assistant
23:54 - Raluca Turcan: A coborî vârsta răspunderii penale nu responsabilizează copilul, ci îl stigmatizează
23:36 - Gigi Becali, amintiri din închisoare: „Aveam om care-mi făcea patul. I-am zis la director: ‘băi, lasă-mă la oi să muncesc’, că mie-mi convenea, că plecai dimineața, pășteai oile pe câmp, n-aveai treabă” (VIDEO)
23:32 - Avertisment de la Apele Române pentru populație. Ce riscuri aduc perioadele cu ape mari și ce activități trebuie evitate
23:09 - Schimb de focuri la granița SUA. O persoană se află în stare critică după un incident armat în Arizona
22:58 - Traficul de cocaină se reinventează pe rutele maritime europene. Ce arată raportul Europol despre rețelele criminale
22:40 - CTP: Nicușor Dan are relații foarte bune cu PSD, dar n-am văzut să-l susțină pe Bolojan. Poate să vină momentul în care-l va sacrifica pe premier, păstrează asta în mânecă (VIDEO)
22:34 - A fost aprobată finanțarea noului spital din Brașov. Cât va costa investiția în acesta
22:14 - Braconaj și arme deținute ilegal în Timiș. Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor
22:01 - CTP, după ce Bolojan a vorbit despre un guvern minoritar: „Consider că această eventualitate e binevenită”. Argumentele gazetarului (VIDEO)