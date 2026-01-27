Războiul din Ucraina a atins un prag critic din cauza numărul total al soldaților uciși, răniți sau dispăruți. Conform unui studiu recent publicat sunt aproximativ 1,8 milioane de soldați victime. Datele oficiale, citate de New York Times, indică pierderi colosale pentru ambele tabere: aproximativ 1,2 milioane de victime în rândul trupelor ruse și aproape 600.000 în rândul armatei ucrainene.

Ce indică numărul mare de victime

Studiul subliniază că nicio putere majoră nu a suferit un asemenea număr de victime de la Al Doilea Război Mondial până în prezent. În anul 2025 s-a înregistrat o medie lunară de 35.000 de soldați ruși scoși din luptă. În acest context, tacticile s-au schimbat. Dronele au devenit principalii aliați ai Rusiei, renunțând la o parte dintre blindate.

De cealaltă parte, deși Ucraina pierde o parte mai mare din armata sa mai mică, trupele Kievului folosesc tehnologia dronelor pentru a monitoriza urmele lăsate în zăpadă și a intercepta semnalele armatei ruse

Care sunt șansele unei perspective de pace pentru războiul din Ucraina

După încheierea primelor discuții directe între oficialii ruși, ucraineni și americani, președintele a confirmat progrese în negocieri. Kremlinul a anunțat reluarea discuțiilor pentru săptămâna viitoare.

Deși Statele Unite și Ucraina au convenit asupra unei mari părți a unui plan de pace revizuit, rămâne incert dacă Moscova va accepta. Numărul deceselor de pe front continuă să crească alarmant, depășind pragul de 325.000 de soldați ruși uciși de la începutul invaziei.

Informațiile exacte despre victime sunt greu de obținut, deoarece ambele tabere evită să publice cifre oficiale complete. În prezent, Rusia ocupă aproximativ 20% din Ucraina, însă raportările internaționale arată că acest avans a venit cu pierderi umane record. Bilanțul actual se bazează pe estimările serviciilor de informații din SUA și Marea Britanie, fiind considerate cele mai apropiate de realitatea de pe front, potrivit