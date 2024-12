Reacția fermă a MAE la declarațiile lui Alexandr Dughin. Un cont atribuit ideologului lui Putin a spus că „România va face parte din Rusia”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe a reacționat la declarațiile făcute de pe un cont atribuit lui Alexandr Dughin, omul considerat ideologul lui Vladimir Putin.

Contul cu numele ideologului rus a vorbit despre elita democrată din Statele Unite, context în care a spus că „România va face parte din Rusia”.

„Unde pot fugi elita și woke-iștii democrați din SUA? Canada? Trudeau a fost recent la Mar-a-Lago. Israel? E război. Londra, Paris, Dubai? Exact acolo unde au fugit liberalii ruși. Sau Moldova? Va face parte din România în curând. Însă România va face parte din Rusia”, se arată într-o postare.

Where wokeists and elite of Democrats can flee from US? Canada? Trudeau was recently at Mar-o-Lago. Israel? There is a war. London, Paris, Dubai? Exactly where Russian liberals have fled. Or Moldova? That will be part of Romania soon. But Romania will be part of Russia.

— Alexander Dugin (@Agdchan)