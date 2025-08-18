B1 Inregistrari!
Reacția lui CTP, după întrevederea lui Trump cu Zelenski: „SUA s-au extras din civilizația occidentală. Trump a preferat să se întâlnească cu Putin mai întâi, după care, acum, să discute cu liderii UE și cu Zelenski” (VIDEO)

Ana Maria
18 aug. 2025, 21:42
Reacția lui CTP, după întrevederea lui Trump cu Zelenski: „SUA s-au extras din civilizația occidentală. Trump a preferat să se întâlnească cu Putin mai întâi, după care, acum, să discute cu liderii UE și cu Zelenski” (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video / YouTube

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a exprimat, în contextul întâlnirii recente dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, îngrijorări serioase cu privire la rolul Statelor Unite în civilizația vestică. El a subliniat în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că, din punctul său de vedere, SUA nu mai reprezintă valorile fundamentale ale Occidentului, afirmând că acțiunile lui Trump, care a preferat să se întâlnească mai întâi cu Vladimir Putin, evidențiază o distanțare de aceste valori.

CTP a menționat că această situație ar putea fi considerată o umilință istorică a Statelor Unite în fața Rusiei.

Cuprins:

  • Mai sunt SUA de partea Occidentului?
  • Cum trebuia să procedeze, de fapt, Donald Trump

Mai sunt SUA de partea Occidentului?

„S-a spus despre Trump, a fost acuzat, după această întâlnire din Alaska, care va rămâne în istorie, pentru că timpul o să treacă, și istoria, peste ani și ani, va consemna această maximă umilință a Statelor Unite prin președintele său, Trump, în fața Rusiei lui Putin.

Dar dincolo de asta, este vorba de afirmația că Trump ar face jocul lui Putin. Nu, nu face jocul lui Putin, face jocul lui – Trump – al lui însuși, pentru că, în ce mă privește, această desfășurare îmi pune o întrebare fundamentală: Statele Unite mai reprezintă civilizația occidentală? Pentru că despre asta este vorba.

Rusia lui Putin amenință Occidentul, în momentul de față, nu numai Ucraina. Statele Unite au făcut parte, de-a lungul deceniilor și veacurilor, și cred că mai fac încă parte, din Occident.

Ele mai sunt de partea Occidentului, Statele Unite cu Donald Trump în frunte? Având în vedere ce a făcut Donald Trump acum, răspunsul meu este nu. Statele Unite s-au extras din civilizația occidentală. De ce? Donald Trump a preferat să se întâlnească cu Vladimir Putin mai întâi și să discute cu el, nu știe nimeni exact ce, după care, acum, să discute cu liderii Uniunii Europene și cu Volodimir Zelenski”, a explicat CTP.

Cum trebuia să procedeze, de fapt, Donald Trump

“Ordinea firească, dacă Trump considera Statele Unite parte a Occidentului, era aceea, fiind aliații lui, era să discute mai întâi cu Zelenski și cu liderii Uniunii Europene, cu liderii europeni, și după aceea să se ducă la Putin cu ceea ce discutase, căzuse de acord, că ar trebui puse ca niște condiții în discuție la Putin.

A făcut exact invers. Russia Today, canalul de propagandă rusesc, a viralizat acum, difuzează în neștire imagini cu un tanc american capturat de ruși, care traversează poziții militare pe front, în viteză, având un steag rusesc și un steag american pe carcasă. Este o imagine care corespunde comportamentului lui Donald Trump, care a discutat mai întâi cu prietenul său, mai mult decât aliatul Vladimir și după aceea discută acum, iată, cu Europa. Ceea ce este, după părerea mea, un lucru foarte grav în ce privește noțiunea de Occident, de civilizație, democrație, stat de drept și așa mai departe”, a conchis gazetarul.

