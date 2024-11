Reacția reprobabilă a unui luptător UFC după victoria lui Donald Trump: „Femeile doar pentru sex, să nu uitați niciodată”

Paulo Costa, un luptător brazilian de arte marțiale mixte care evoluează în UFC, a avut o reacție reprobabilă după victoria obținută de Donald Trump la alegerile prezidențiale din SUA.

Brazilianul a făcut aluzie la victoriile obținute de Donald Trump la prezidențialele americane, împotriva lui Hillary Clinton în 2016, respectiv Kamalei Harris în 2024, dar a comis un derapaj de proporții.

„Omul a împiedicat America să aibă o femeie președinte de două ori. Femeile doar pentru sex, să nu uitați niciodată”, a scris Paulo Costa într-o postare pe X.

Bro stopped America from having a female president TWICE.

Woman only for sex , never forget it.

— Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA)