Reacția surprinzătoare a lui Donald Trump, în momentul în care a fost întrebat despre înfrângerea lui Viktor Orbán

Ana Maria
13 apr. 2026, 11:59
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Benedikt von Loebell
Cuprins
  1. Rezultatul alegerilor din Ungaria: De ce a evitat Donald Trump să răspundă întrebărilor despre Viktor Orbán
  2. Ce s-a întâmplat după momentul întâlnirii cu presa
  3. Despre ce a ales Trump să vorbească în schimb

Rezultatul alegerilor din Ungaria, soldat cu pierderea puterii de către premierul Viktor Orbán, a stârnit reacții la nivel internațional. Cu toate acestea, unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi, Donald Trump, a ales să nu comenteze public situația, deși a fost întrebat direct de jurnaliști.

Atitudinea liderului american este cu atât mai surprinzătoare cu cât acesta a continuat să comunice activ pe alte subiecte, ignorând complet schimbarea politică de la Budapesta.

Rezultatul alegerilor din Ungaria: De ce a evitat Donald Trump să răspundă întrebărilor despre Viktor Orbán

La scurt timp după anunțarea rezultatelor, Donald Trump a fost abordat de presă și întrebat despre eșecul electoral al lui Viktor Orbán.

Președintele american nu a oferit însă un punct de vedere clar și a ales să încheie rapid discuția. „Vă mulțumesc foarte mult”, a spus Trump în momentul în care a fost întrebat despre înfrângerea lui Viktor Orban.

După acest scurt schimb de replici, liderul american s-a retras imediat din fața jurnaliștilor.

Ce s-a întâmplat după momentul întâlnirii cu presa

După ce a evitat întrebările, Donald Trump s-a îndreptat către avion și a plecat fără să ofere alte explicații. În orele care au urmat, nici Casa Albă și nici oficialii administrației americane nu au transmis vreo poziție oficială legată de rezultatul alegerilor din Ungaria.

Tăcerea nu s-a oprit la declarațiile publice. Pe Truth Social, platforma unde este extrem de activ, Donald Trump nu a făcut nicio referire la scrutinul din Ungaria sau la înfrângerea lui Viktor Orbán.

Despre ce a ales Trump să vorbească în schimb

Deși a ignorat complet subiectul Ungariei, liderul american a continuat să posteze despre alte teme de interes. Printre acestea s-au numărat situația din Iran, inclusiv o blocadă anunțată, dar și proiecte interne precum amenajări la Casa Albă, potrivit Știripesurse.

În același timp, Donald Trump a lansat critici la adresa liderului Bisericii Catolice, Papa Leon al XIV-lea, și a distribuit o imagine generată cu inteligență artificială în care apare într-o ipostază simbolică, asemănată cu cea a lui Isus Hristos.

