Rezultatul alegerilor din Ungaria, soldat cu pierderea puterii de către premierul Viktor Orbán, a stârnit reacții la nivel internațional. Cu toate acestea, unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi, Donald Trump, a ales să nu comenteze public situația, deși a fost întrebat direct de jurnaliști.

Atitudinea liderului american este cu atât mai surprinzătoare cu cât acesta a continuat să comunice activ pe alte subiecte, ignorând complet schimbarea politică de la Budapesta.

Rezultatul alegerilor din Ungaria: De ce a evitat Donald Trump să răspundă întrebărilor despre Viktor Orbán

La scurt timp după anunțarea rezultatelor, Donald Trump a fost abordat de presă și întrebat despre eșecul electoral al lui Viktor Orbán.

Președintele american nu a oferit însă un punct de vedere clar și a ales să încheie rapid discuția. „Vă mulțumesc foarte mult”, a spus Trump în momentul în care a fost întrebat despre înfrângerea lui Viktor Orban.

După acest scurt schimb de replici, liderul american s-a retras imediat din fața jurnaliștilor.

Ce s-a întâmplat după momentul întâlnirii cu presa

După ce a evitat întrebările, Donald Trump s-a îndreptat către avion și a plecat fără să ofere alte explicații. În orele care au urmat, nici Casa Albă și nici oficialii administrației americane nu au transmis vreo poziție oficială legată de rezultatul alegerilor din .

Tăcerea nu s-a oprit la declarațiile publice. Pe Truth Social, platforma unde este extrem de activ, Donald Trump nu a făcut nicio referire la scrutinul din Ungaria sau la înfrângerea lui Viktor Orbán.

Despre ce a ales Trump să vorbească în schimb

Deși a ignorat complet subiectul Ungariei, liderul american a continuat să posteze despre alte teme de interes. Printre acestea s-au numărat situația din Iran, inclusiv o blocadă anunțată, dar și proiecte interne precum amenajări la Casa Albă, potrivit .

În același timp, Donald Trump a lansat critici la adresa liderului Bisericii Catolice, Papa Leon al XIV-lea, și a distribuit o imagine generată cu inteligență artificială în care apare într-o ipostază simbolică, asemănată cu cea a lui Isus Hristos.