Reacții din SUA la vestea că Regele Charles are cancer: Joe Biden a declarat că e îngrijorat și că îl va suna pe suveran. Ce a spus Donald Trump

Joe Biden și Donald Trump, actualul și fostul președinte al Statelor Unite, au fost printre primii lideri politici care au reacționat la că Regele Charles a fost diagnosticat cu o formă de cancer.

Biden și Trump, reacții la vestea că Regele Charles are cancer

Joe Biden a declarat că tocmai ce a aflat vestea, că e „îngrijorat” și că va discuta la telefon cu Regele Charles.

„Da, sunt îngrijorat pentru el. Tocmai ce am aflat de diagnosticul lui. Sper că voi vorbi cu el curând”, a afirmat Biden.

La rândul său, Donad Trump a postat un mesaj pe reţeaua sa de socializare Truth Social: Regele Charles „e un om minunat, pe care am ajuns să-l cunosc bine în timpul preşedinţiei mele. Ne rugăm pentru o însănătoşire grabnică şi completă”.

Charles are cancer. Ce se va întâmpla cu îndatoririle sale de rege

Palatul Buckingham nu a precizat despre ce formă de cancer e vorba, dar a transmis că regele a început deja „tratamentele regulate” și „rămâne pe deplin pozitiv în ceea ce privește tratamentul său și așteaptă cu nerăbdare să revină cât mai curând posibil la îndatoririle publice depline”.

Despre ce se va întâmpla cu îndatoririle lui de rege , profesor de istorie, pentru B1 TV: „Sunt proceduri oficiale plasate în întreaga structură a monarhiei britanice. Cel mai probabil e ca sora regelui, prințesa Anne, să aibă un rol important. Probabil și William dar, din păcate, prințul de Wales e solicitat el însuși de problemele de sănătate ale soției sale. Fără îndoială că obligațiile obișnuite ale monarhiei vor fi acoperite fără dificultăți. Va continua să fie informat, să primească documentația constant cu privire la treburile statului, el e cel care are dreptul de a semna și autoriza toate documentele care țin, constituțional, de autoritatea regală. Singurul lucru are se întâmplă diferit în munca sa e că nu mai are apariții publice în diverse circumstanțe care erau planificate. Va fi înlocuit de . Dar toate atribuțiile și toată munca din spatele scenei, pe care n-o vedem, continuă să fie îndeplinite de Regele Charles”.