Reforma pensiilor bagă Germania în criză politică. Social-democrații amenință cu ieșirea de la guvernare

Adrian Teampău
18 nov. 2025, 18:59
Barbel Bas Sursa foto: Hepta / DPA Images / Britta Pedersen
Cuprins
  1. Criză politică în Germania
  2. Social-democrații nu acceptă modificări la reforma pensiilor
  3. Legea care poate provoca o criză politică în Germania

O criză politică se prefigurează în Germania, în contextul adoptării unui proiect controverat de reformă a pensiilor. Social-democrații amenință cu ruperea coaliției dacă legea nu va fi adoptată în forma convenită

Criză politică în Germania

Coaliţia de guvernare riscă să se destrame dacă reforma pensiilor nu este adoptată în forma convenită, avertizează lidera social-democraţilor, Barbel Bas. O decizie în acest sens ar duce la o criză politică în Germania. Barbel Bas, care este și ministru al Muncii, a avertizat că „lucrurile vor deveni instabile” în cadrul guvernului de coaliţie. Aceasta ar fi o consecință a picării reformei pensiilor sau modificarea legii în parlament, relatează dpa.

Acordul iniţial de coaliţie, dintre SPD şi blocul conservator condus de cancelarul Friedrich Merz, a prevăzut și o serie de reforme ale sistemului de pensii. Ulterior, o lege adoptată în cabinetul Merz a provocat o revoltă în partidul conservator. Parlamentarii tineri creștin-democrați se opun adoptării în parlament a acestui proiect de reformă a pensiilor.

Lidera social-democrată a făcut o serie de comentarii, în acest context tensionat, la o conferință economică care s-a desfășurat la Berlin. Barbel Bas a fost întrebată dacă SPD vede vreo posibilitate de modificare a proiectului de lege în forma sa actuală.

„Nu! A fost aprobat ferm”, a răspuns clar lidera SPD.

Social-democrații nu acceptă modificări la reforma pensiilor

Proiectul de lege al pensiilor ar putea fi modificat pe măsură ce avansează în parlament. Însă Barbel Bas a respins acest lucru spunân că există deja un acord ferm cu blocul conservator CDU/CSU. Proiectul de reformă are șase elemente cheie propuse de SPD, iar respingerea sa ar putea duce la criză politică.

„Dacă cineva pune în pericol coaliţia, acel cineva este CDU/CSU”, a spus lidera SPD.

Referitor la un vot parlamentar planificat pentru decembrie, Bas este convinsă că vor exista tensiuni în coaliția de guvernare dacă legea pensiilor nu va trece în forma agreată.

„Dacă nu reuşim acum, atunci nu vom avea nicio reformă. (…) Dacă acest vot nu are succes acum, atunci lucrurile vor deveni instabile. (…) Totul este deja instabil. Să nu ne amăgim”, a declarat lidera social-democrată.

Legea care poate provoca o criză politică în Germania

Guvernul de coaliție vrea ca reforma pensiilor să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Legea trebuie să treacă, mai întâi, de parlament. Este un compromis pentru ca SPD să-și poată îndeplini promisiunile din campania electorală privind un nivel garantat al pensiilor de 48% din venitul mediu până în 2031.

Conservatorii pot introduce o pensie extinsă pentru perioada de creştere a copilului în cazul persoanelor născute înainte de 1992. Un grup de parlamentari conservatori, mai tineri, acceptă nivelul pensiilor de 48% până în 2031. Aceștia cer modificări ale proiectului de lege în ceea ce priveşte nivelurile pensiilor după această dată.

„Nu prea înţeleg conflictul declanşat acum de acest grup”, a declarat Bas cu privire la aceștia.

Merz şi-a condus campania electorală parţial pe baza disciplinei de partid şi a insistat că guvernul său nu va tolera certurile interne. Astfel de dispute au caracterizat coaliţia tripartită anterioară condusă de fostul cancelar Olaf Scholz.

