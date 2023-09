Regele Charles al III-lea afirmă că „Ucraina va triumfa”. Kievul va avea sprijinul Londrei și al Parisului

a susținut un discurs în contextul prin care asigura Kievul că va avea Londra și Parisul de partea sa în conflictul cu Rusia.

Cooperarea militară britanico-franceză este necesară în contextul războiului din Ucraina, informează știrileprotv.

”Împreună suntem alături de poporul ucrainean. Împreună, suntem de nezdruncinat în hotărârea noastră că Ucraina va triumfa şi ca libertăţile noastre, atât de tragi să prevaleze”, a spus în discurs Regele Charles al III-lea.

Lengthy roaring standing ovation for King Charles III after his speech to the French senate, following very positive crowd reaction in the streets. This trip is turning into a huge triumph for our new Monarch.

Vive Le Roi!

— Piers Morgan (@piersmorgan)