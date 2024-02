Regele Charles are cancer. Daniela Zaharia, profesor de istorie: Probabil va fi înlocuit de alți membri ai familiei regale în evenimentele publice. Toată munca din spatele scenei, pe care n-o vedem, va fi în continuare făcută de el

Daniela Zaharia, profesor de istorie, a explicat luni, pentru B1 TV, implicațiile știrii că Regele Charles a fost diagnosticat cu o formă de cancer.

Zaharia este lector universitar doctor, director al Departamentului de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei din cadrul Universității din București.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru.

Palatul Buckingham: Regele Charles a fost diagnosticat cu cancer

Palatul Buckingham , luni, că Regele Charles a fost diagnosticat cu o formă de cancer. Nu este vorba de cancer de prostată, dar acesta a fost descoperit în timpul tratamentului recent pentru o prostată mărită.

Regele Charles a început deja „tratamentele regulate” și „rămâne pe deplin pozitiv în ceea ce privește tratamentul său și așteaptă cu nerăbdare să revină cât mai curând posibil la îndatoririle publice depline”.

E de așteptat ca alți membri ai familiei regale să-l înlocuiască la evenimentele deja planificate.

Daniela Zaharia, reacție la vestea că Regele Charles are cancer

Daniela Zaharia, profesor de istorie, a pus în context aceste informații: „E firesc să fie ajutat. De altfel, sunt proceduri oficiale plasate în întreaga structură a monarhiei britanice. Cel mai probabil e ca sora regelui, prințesa Anne, să aibă un rol important. Probabil și William dar, din păcate, prințul de Wales e solicitat el însuși de problemele de sănătate ale soției sale. Fără îndoială că obligațiile obișnuite ale monarhiei vor fi acoperite fără dificultăți. Va continua să fie informat, să primească documentația constant cu privire la treburile statului, el e cel care are dreptul de a semna și autoriza toate documentele care țin, constituțional, de autoritatea regală. Singurul lucru are se întâmplă diferit în munca sa e că nu mai are apariții publice în diverse circumstanțe care erau planificate. Va fi înlocuit de alți membri ai familiei regale. Dar toate atribuțiile și toată munca din spatele scenei, pe care n-o vedem, continuă să fie îndeplinite de Regele Charles”.

Întrebată dacă se întrevede momentul în care succesiunea la tron va fi continuată de prințul de Wales, Zaharia a răspuns: „Mereu s-a întrevăzut, având în vedere vârsta la care regele Charles a urcat în această demnitate. Pe de altă parte, să nu uităm că medicina de azi e extrem de evoluată în comparație chiar cu ce se întâmpla în tinerețea actualului rege. Știm că evoluțiile acestor boli, mai ales dacă sunt repede diagnosticate, au pronostic foarte bun. Îi dorim multă sănătate. Actualii prinți de Wales sigur că sunt perfect capabili să preia aceste îndatoriri, dar fără îndoială că, de asemenea, preferă un timp cu familia în care să poată să se ocupe de educația și creșterea copiilor. Nu e simplu să fii în centrul atenției și să ai toate îndatoririle regale”.

Cât despre faptul că prințesa de Wales, Kate, în ce privește probleme sale de sănătate, Daniela Zaharia a punctat: „Să ținem cont de diferența de statul: prințesa de Wales e deocamdată regină în așteptare. Regele are rolul șefului de stat, deci există obligații constituționale legate de informarea cu privire la starea sa de sănătate”.

Amintim că prinţesa de Wales a suferit recent , fiind externată după două săptămâni.