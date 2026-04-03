Regiunea belgiană Flandra va impune platformelor tehnologice să nu le mai permită minorilor sub 13 ani să își creeze conturi pe rețelele de socializare.

Ce măsuri drastice impune regiunea belgiană Flandra giganților tehnologici

Autoritățile din nordul Belgiei au stabilit o limită legală clară, deoarece regulile actuale de vârstă sunt mult prea ușor de ocolit de către copii. Prin noul decret, platformele vor fi obligate să implementeze sisteme eficiente de verificare a vârstei, iar nerespectarea acestor norme va atrage amenzi.

Ministra Cieltje Van Achter a explicat necesitatea acestei intervenții.

„Flandra nu mai stă cu braţele încrucişate. Am stabilit în mod clar o limită legală de vârstă la 13 ani şi am indicat faptul că giganţii tehnologici trebuie să respecte normele noastre”, a spus ministra Van Achter pentru .

Cum s-a ajuns la această decizie

Decizia vine pe fondul îngrijorărilor privind dependența provocată de și conținutul nepotrivit de pe Snapchat, unde circulă imagini violente sau produse ilegale. Autoritățile flamande vor întocmi o listă cu platformele care trebuie să își schimbe modul de operare pentru a proteja minorii.

„Comisia Europeană a estimat deja că designul TikTok provoacă prea mult dependenţă. Pe Snapchat circulă prea multe imagini sexuale şi videoclipuri violente şi se vând ţigări electronice ilegale”, a mai menţionat Van Achter.

Ce riscă platformele care nu respectă normele

Companiile tehnologice care vor ignora noile prevederi riscă să fie scoase complet de pe piața locală dacă nu prioritizează siguranța copiilor. Regiunea flamandă nu mai acceptă indiferența marilor corporații și cere măsuri concrete pentru ca mediul online să devină un sigur pentru toți utilizatorii.

„Reţelele de socializare trebuie să fie mai sigure pentru toţi. Marile companii tehnologice au fost prea mult timp indiferente. Noi nu vom mai tolera aceasta. Dacă respectă regulile pieţei noastre, ne protejează copiii, altfel vor rămâne în afara jocului”, a concluzionat Cieltje Van Achter.