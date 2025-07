Regretul vieții lui Donald Trump. Cine este femeia care i-a luat mințile și l-a refuzat

După ce a divorțat de Prințul Charles, Prințesa ar fi fost căutată de Donald , pe care o considera „trofeul suprem”.

Potrivit unei foste prietene a prințesei, jurnalista britanică Selina Scott, Trump i-ar fi trimis buchete imense de flori la Kensington Palace, ceea ce a început să o deranjeze pe Diana. Într-o conversație privată cu Scott, Lady Di ar fi spus: „Ce ar trebui să fac? Îmi dă fiori”. Răspunsul prietenei sale a fost clar: „Aruncă florile la gunoi”, iar Diana ar fi râs, conform celor relatate de .

Care este regretul cel mai mare al lui Donald Trump?

În cartea sa din 1997, The Art of the Comeback, Trump menționa că cel mai mare regret al său în „departamentul femeilor” a fost că nu a reușit să o curteze pe Diana.

„Am întâlnit-o de câteva ori. Prezența ei lumina încăperea. Era o prințesă adevărată – o femeie de vis.”

După moartea prințesei în 1997, Trump a continuat să vorbească despre ea în moduri pe care mulți le-au considerat nepotrivite.

Într-un interviu radio din acel an, a sugerat că ar fi avut „șanse reale” să o câștige, dar că, înainte de orice, „ar fi trimis-o la test HIV”. Într-o altă apariție la radio, în 2000, a descris-o ca fiind „supermodel de frumoasă”, adăugând că era „magnifică, dar un pic nebună – un detaliu minor.”

Comentariile sale au fost menționate și în contextul întâlnirilor ulterioare cu Prințul William, care l-a întâlnit pe Trump de mai multe ori, inclusiv la înmormântarea Papei Francisc în 2025.

Replica dură a fratelui Dianei

În 2023, Trump afirma că lucrează la o carte în care va include scrisori de la celebrități și lideri internaționali, printre care și Diana. Fratele ei, Charles Spencer, a avut o reacție dură pe platforma X:

„Sunt uimit să aud că Donald Trump susține că sora mea Diana dorea să-i pupe fundul. Singura dată când a menționat numele lui a fost când l-a legat de o afacere imobiliară din New York.”