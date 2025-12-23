Reguli mai stricte, pentru cetățenii sud-coreeni care intenționează să-și achiziționeze un număr de telefon mobil nou. Autoritățile de la Seul impun măsuri pentru combaterea .

Reguli mai stricte la achiziția numerelor de telefon mobil

Cetățenii sud-coreeni vor fi obligați să utilizeze un , în timp real, la înregistrarea unui nou număr de telefon mobil. Aceste reguli mai stricte fac parte dintr-un set de măsuri care vizează combaterea escrocheriilor telefonice, informează EFE și Yonhap.

Conform acestui regulament, oricine dorește să deschidă o nouă linie mobilă în această țară va trebui să demonstreze că fața sa corespunde cu fotografia de pe cartea de identitate. În acest sens, persoana respectivă trebuie să folosească „Pass” o aplicație de recunoaștere facială. Aceasta este utilizată frecvent de agențiile guvernamentale, potrivit Yonhap.

Implementarea măsurilor va fi asigurată de cei trei operatori de telefonie mobilă ai țării – SK Telecom Co., KT Corp. și LG Uplus Inc.. De asemenea, vor fi implicați și operatorii de rețele mobile virtuale (MVNO).

Oficial, regulamentul va intra în vigoare din martie 2026. Implementarea începe, însă, chiar de marți, 23 decembrie, astfel încât operatorii să aibă timp să urmeze procedurile atât în magazinele fizice, cât și de la distanță.

Măsura este contestată de societatea civilă

Noile reguli mai stricte la achiziția unui număr de telefon nou au fost adoptate deși asociațiile civice o contestă. Acestea și-au exprimat temerile că statul crește nivelul de colectare a informațiile biometrice ale cetățenilor. Guvernul de la Seul a declarat că procesul verifică doar dacă fețele reale ale solicitanților corespund cu fotografiile de pe cărțile lor de identitate. Oficialii sud-coreeni dau asigurări că informațiile nu vor fi stocate.

Pe de altă parte, există precedente îngrijorătoare. În luna aprilie a anului trecute, datele a 23,24 milioane de clienți au fost furate de hackeri.

Într-un alt incident, gigantul sud-coreean de comerț electronic Coupang a recunoscut, la sfârșitul lunii noiembrie, că datele a 33,7 milioane de clienți au fost expuse într-un atac cibernetic, amintește EFE.

Noile reguli mai stricte combat escrocheriile

Noua a fost anunțată săptămâna trecută de autoritățile sud-coreene. Acestea au justificat aceste reguli mai stricte arătând că sunt parte a eforturilor Seulului de a combate escrocheriile de tip phishing prin telefon.

Numărul acestor tipuri de infracțiuni a crescut în ultimul an, provocând pierderi de peste 1,13 trilioane de woni (aproximativ 650 de milioane de euro), potrivit cifrelor guvernului sud-coreean.

Prin introducerea obligativității recunoașterii faciale, autoritățile sud-coreene speră să pună capăt creării de conturi mobile folosind date false sau furate.