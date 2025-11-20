B1 Inregistrari!
Guvernul britanic schimbă regulile pentru rezidența permanentă. Cum vor afecta noile condiții străinii aflați legal în țară

Iulia Petcu
20 nov. 2025, 23:57
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce schimbări aduce Guvernul laburist pentru rezidența permanentă
  2. Cine va putea solicita rezidența permanentă mai rapid
  3. Care sunt cerințele suplimentare pentru solicitanți

Guvernul laburist britanic a anunțat o schimbare majoră în politica privind rezidența permanentă, care va afecta mii de străini aflați legal în Marea Britanie. Noua regulă prevede dublarea perioadei minime de ședere de la cinci la zece ani. Anunțul a stârnit discuții despre impactul asupra imigranților și a sectoarelor cheie, precum cel medical.

Ce schimbări aduce Guvernul laburist pentru rezidența permanentă

Guvernul laburist britanic a anunțat o serie de modificări semnificative privind acordarea rezidenței permanente pentru străinii aflați legal în țară. Potrivit noilor reguli, solicitarea acestui statut nu va mai fi posibilă decât după zece ani de ședere, față de cinci ani cât era până acum.

Anunțul a fost făcut de ministrul de interne, Shabana Mahmood, în Camera Comunelor, la câteva zile după o serie de măsuri menite să descurajeze imigrația ilegală. Modificările reflectă, de asemenea, dorința guvernului de a reduce și fluxul imigrației legale, o poziție susținută de premierul Keir Starmer, sub presiunea partidului anti-imigrație Reform UK, condus de Nigel Farage.

„Instalarea definitivă în această ţară nu este un drept, ci un privilegiu care trebuie să fie meritat”, a declarat Shabana Mahmood, ea însăşi fiica unor imigranţi pakistanezi, potrivit Capital.ro.

Cine va putea solicita rezidența permanentă mai rapid

Noile reguli prevăd ca termenul de așteptare pentru rezidență permanentă să crească la 15 ani pentru cei care au beneficiat de ajutoare sociale mai puțin de un an și la 20 de ani pentru cei care au primit sprijin social mai mult de un an. În același timp, sectorul medical rămâne exceptat: medici și asistente vor putea solicita rezidența permanentă după cinci ani, având în vedere nevoia acută de personal.

Procedura va fi, totuși, mai rapidă pentru persoanele cu venituri mari și pentru antreprenori, care vor putea obține rezidență permanentă după numai trei ani. Estimările guvernamentale indică că până în 2030, aproximativ 1,6 milioane de străini ar putea obține acest statut.

Care sunt cerințele suplimentare pentru solicitanți

Noile măsuri vor fi supuse unei consultări publice de 12 săptămâni, iar guvernul speră să implementeze unele dintre ele începând din aprilie. În plus, solicitanții vor trebui să demonstreze un cazier judiciar curat, un nivel corespunzător de limba engleză și să nu aibă datorii restante.

Aceste schimbări reflectă dorința autorităților de a reglementa mai strict procesul de obținere a rezidenței permanente, în timp ce mențin excepții pentru sectoarele critice, precum sănătatea, și facilitează accesul rapid pentru contribuabilii importanți și investitori.

