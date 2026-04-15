Când va înceta calitatea de membru a Republicii Moldova

Potrivit declarațiilor vicepremierului Mihai Popşoi, Republica Moldova va părăsi oficial Comunitatea Statelor Independente (CSI) în data de 8 aprilie 2027, când va expira termenul de 12 luni de la notificarea oficială transmisă secretariatului organizaţiei de la Minsk. Anunţul a fost făcut miercuri de Mihai Popşoi, după o şedinţă a guvernului de la Chişinău, conform MOLDPRES şi .

„Am primit confirmarea recepţionării acestei notificări. Astfel, din punct de vedere juridic, după trecerea a 12 luni, la 8 aprilie anul viitor, conform dreptului internaţional, nu vom mai face parte din CSI. Totuşi, din punct de vedere practic, deja nu mai facem parte din CSI, întrucât de ani buni nu mai participăm la evenimentele de ordin politic şi la alte evenimente care nu sunt în interesul Republicii Moldova”, a explicat Mihai Popşoi.

Ce acorduri şi cifre sunt implicate în proces

Procesul de revizuire a tratatelor în cadrul CSI a fost amplu: în ultimii doi ani, Republica Moldova a iniţiat examinarea relevanţei şi aplicabilităţii acordurilor încheiate în cadrul organizaţiei. Dintr-un total de 283 de acorduri CSI, 71 au fost deja denunţate, iar aproximativ 60 sunt în proces de examinare.

De asemenea, pe 2 aprilie anul acesta, Parlamentul de la Chişinău a aprobat, în a doua lectură, denunţarea Acordului de constituire a , precum şi a Protocolului şi Statutului organizaţiei, marcând astfel retragerea definitivă a Republicii Moldova din organele statutare ale CSI.

Care sunt motivele şi argumentele oficiale pentru retragere

Decizia a fost iniţiată de Ministerul Afacerilor Externe, care a argumentat că valorile şi principiile fundamentale ale CSI nu mai sunt respectate, în special în ceea ce priveşte integritatea teritorială şi inviolabilitatea frontierelor. Autorităţile au făcut trimitere expresă la acţiunile Federaţiei Ruse în regiune, inclusiv la războiul împotriva Ucrainei şi la prezenţa militară ilegală pe teritoriul Republicii Moldova, în Transnistria.

Mihai Popşoi a subliniat că, din punct de vedere practic, nu mai participă de ani buni la evenimente politice ale CSI şi a menţionat experienţa Georgiei:

„Aici experienţa Georgiei este grăitoare. Ei au denunţat acordurile fundamentale, aşa cum am făcut şi noi, dar au rămas parte a acordurilor economice, exact aşa facem şi noi”, a indicat Mihai Popşoi, potrivit G4Media.