Republica Moldova se va retrage oficial din Comunitatea Statelor Independente. Care sunt motivele retragerii

15 apr. 2026, 18:35
sursa foto: X/@nexta_tv
Republica Moldova urmează să părăsească oficial Comunitatea Statelor Independente (CSI) la data de 8 aprilie 2027, când expiră termenul de 12 luni de la notificarea transmisă secretariatului organizaţiei de la Minsk. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Mihai Popşoi după o şedinţă a guvernului de la Chişinău.

Când va înceta calitatea de membru a Republicii Moldova

Potrivit declarațiilor vicepremierului Mihai Popşoi, Republica Moldova va părăsi oficial Comunitatea Statelor Independente (CSI) în data de 8 aprilie 2027, când va expira termenul de 12 luni de la notificarea oficială transmisă secretariatului organizaţiei de la Minsk. Anunţul a fost făcut miercuri de Mihai Popşoi, după o şedinţă a guvernului de la Chişinău, conform MOLDPRES şi EFE.

„Am primit confirmarea recepţionării acestei notificări. Astfel, din punct de vedere juridic, după trecerea a 12 luni, la 8 aprilie anul viitor, conform dreptului internaţional, nu vom mai face parte din CSI. Totuşi, din punct de vedere practic, deja nu mai facem parte din CSI, întrucât de ani buni nu mai participăm la evenimentele de ordin politic şi la alte evenimente care nu sunt în interesul Republicii Moldova”, a explicat Mihai Popşoi.

Ce acorduri şi cifre sunt implicate în proces

Procesul de revizuire a tratatelor în cadrul CSI a fost amplu: în ultimii doi ani, Republica Moldova a iniţiat examinarea relevanţei şi aplicabilităţii acordurilor încheiate în cadrul organizaţiei. Dintr-un total de 283 de acorduri CSI, 71 au fost deja denunţate, iar aproximativ 60 sunt în proces de examinare.

De asemenea, pe 2 aprilie anul acesta, Parlamentul de la Chişinău a aprobat, în a doua lectură, denunţarea Acordului de constituire a CSI, precum şi a Protocolului şi Statutului organizaţiei, marcând astfel retragerea definitivă a Republicii Moldova din organele statutare ale CSI.

Care sunt motivele şi argumentele oficiale pentru retragere

Decizia a fost iniţiată de Ministerul Afacerilor Externe, care a argumentat că valorile şi principiile fundamentale ale CSI nu mai sunt respectate, în special în ceea ce priveşte integritatea teritorială şi inviolabilitatea frontierelor. Autorităţile au făcut trimitere expresă la acţiunile Federaţiei Ruse în regiune, inclusiv la războiul împotriva Ucrainei şi la prezenţa militară ilegală pe teritoriul Republicii Moldova, în Transnistria.

Mihai Popşoi a subliniat că, din punct de vedere practic, Republica Moldova nu mai participă de ani buni la evenimente politice ale CSI şi a menţionat experienţa Georgiei:

„Aici experienţa Georgiei este grăitoare. Ei au denunţat acordurile fundamentale, aşa cum am făcut şi noi, dar au rămas parte a acordurilor economice, exact aşa facem şi noi”, a indicat Mihai Popşoi, potrivit G4Media.

Citește și...
Turismul din Dubai s-a prăbușit din cauza războiului. Hotelul Burj Al Arab se închide „pentru renovare”
Externe
Turismul din Dubai s-a prăbușit din cauza războiului. Hotelul Burj Al Arab se închide „pentru renovare”
O televiziune celebră anunță concedieri masive. Peste 2.000 de angajați vor fi dați afară
Externe
O televiziune celebră anunță concedieri masive. Peste 2.000 de angajați vor fi dați afară
Statele Unite prelungesc derogarea de la sancțiuni ale Lukoil. Până când vor putea funcționa stațiile din România
Externe
Statele Unite prelungesc derogarea de la sancțiuni ale Lukoil. Până când vor putea funcționa stațiile din România
Donald Trump anunță că deschide „definitiv” Strâmtoarea Ormuz. Ce lider mondial l-a convins să facă asta: „Au fost de acord să nu trimită arme Iranului”
Externe
Donald Trump anunță că deschide „definitiv” Strâmtoarea Ormuz. Ce lider mondial l-a convins să facă asta: „Au fost de acord să nu trimită arme Iranului”
Newsweek: De ce ajung dronele lui Putin în România? „Unele sunt lovite de antiaeriana Ucrainei. Altele, pierd semnalul”
Externe
Newsweek: De ce ajung dronele lui Putin în România? „Unele sunt lovite de antiaeriana Ucrainei. Altele, pierd semnalul”
Un nou atac armat zguduie Turcia. Patru morți și zeci de răniți într-o școală din Kahramanmaraș, la doar o zi după un incident similar (VIDEO)
Externe
Un nou atac armat zguduie Turcia. Patru morți și zeci de răniți într-o școală din Kahramanmaraș, la doar o zi după un incident similar (VIDEO)
Situația se complică în Orientul Mijlociu. Iranul lansează o amenințare majoră. Ce a anunțat că vrea să facă
Externe
Situația se complică în Orientul Mijlociu. Iranul lansează o amenințare majoră. Ce a anunțat că vrea să facă
UE lansează sistemul de verificare a vârstei. Rețelele sociale, sub presiune pentru protejarea copiilor: „Este datoria părinților să-și crească copiii, nu a platformelor”
Externe
UE lansează sistemul de verificare a vârstei. Rețelele sociale, sub presiune pentru protejarea copiilor: „Este datoria părinților să-și crească copiii, nu a platformelor”
Europa construiește un plan de rezervă NATO pentru scenariul retragerii SUA. Cum ar arăta „NATO european”
Externe
Europa construiește un plan de rezervă NATO pentru scenariul retragerii SUA. Cum ar arăta „NATO european”
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima comisă de trei români. Comunitatea românească se teme de răzbunări: „Suntem un pic disperați”
Externe
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima comisă de trei români. Comunitatea românească se teme de răzbunări: „Suntem un pic disperați”
Ultima oră
18:40 - Turismul din Dubai s-a prăbușit din cauza războiului. Hotelul Burj Al Arab se închide „pentru renovare”
18:32 - „Mașina nu este proprietatea mea”. Costel Grojdea, schimbat de la șefia ITM București după scandalul Lamborghini. Unde se întoarce și ce salariu va avea
17:58 - Meniu la preț de criză pentru senatori și deputați. Parlamentarii, privilegiații austerității
17:55 - Inspectoratele școlare intră sub lupa Ministerului Educației. Cum sunt verificate plățile și litigiile
17:54 - O televiziune celebră anunță concedieri masive. Peste 2.000 de angajați vor fi dați afară
17:41 - Bătaie între AUR-iști. Agresivul deputat Dan Tanasă a devenit victima unui coleg. O fi de la bani, o fi de la funcții? (VIDEO)
17:17 - Surse: Urmează demisii în lanț. Planul PSD, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va demisiona
17:15 - Statele Unite prelungesc derogarea de la sancțiuni ale Lukoil. Până când vor putea funcționa stațiile din România
16:56 - Îl ține Nicușor Dan pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului? Întâlnire de taină la Cotroceni. Câteva scenarii
16:51 - Scântei în mediul universitar. Controversat senator AUR invitat principal la un eveniment organizat de Universitatea de Vest și Biserica Ortodoxă