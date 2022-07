Resturile unei rachete chinezești s-au întors necontrolat pe Pământ. SUA face acuzații

Oficiali ai Departamentului american al Apărării au declarat că o rachetă chinezească s-a întors necontrolat pe Pământ sâmbătă. Aceștia reproșează Beijingului că nu a transmis date cu privire la obiectul potenţial periculos, conform

Comandamentul spaţial american „poate confirma că racheta Long March 5B (CZ-5B) a Republicii Populare Chineze (RPC) a reintrat deasupra Oceanului Indian la aproximativ 10:45 AM MDT pe 30/7″, a transmis unitatea militară americană pe Twitter.

Săptămâna trecută, a fost utilizată cu scopul de a lansa o navă spaţială fără echipaj. Aceasta transporta al doilea dintre cele trei module de care China este dependentă pentru a termina noua sa staţie spaţială Tiangong, conform France24.

De asemenea, administratorul NASA, Bill Nelson, a adus mai multe critici la adresa Beijingul pe rețelele de socializare, pentru că nu a împărtășit date cu privire la acest eveniment periculos.

„Toate naţiunile care utilizează spaţiul cosmic ar trebui să urmeze cele mai bune practici stabilite şi să facă partea lor pentru a împărtăşi acest tip de informaţii în avans pentru a permite previziuni fiabile privind riscul potenţial de , în special pentru vehiculele de transport greu, precum Long March 5B, care prezintă un risc semnificativ de pierdere de vieţi omeneşti şi bunuri”, a precizat Nelson.

Debris from Chinese rocket lit up night sky some parts of Malaysia. US space command confirm the development China’s Long March 5B (CZ-5B) re-entered over the Indian Ocean at approx 10:45 am MDT on 7/30.

