Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România: Din 7.500 de rachete lansate de Gaza către Israel, 600 au căzut tot în Gaza / Din păcate, unii oameni se axează mai mult pe ce spun teroriștii, decât pe informațiile Israelului, o țară democratică (VIDEO)

Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România, a deplâns faptul că oamenii inclsuiv din Vest se bazează mult pe ce spun grupările teroriste, în loc să ia în considerare ce spune Israelul, un stat democratic. Acesta a susținut că Europa trebuie să facă mai multe pentru a preveni ura și dezinformarea prin mijloacele de comunicare în masă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Selectiv”, moderată de Dan Bucura pe B1 TV.

Reuven Azar: 600 de rachete trase de teroriști au căzut tot în Gaza

Azar a afirmat că Israelului se bucură de sprijin consistent în SUA și Europa, deoarece oamenii au văzut comise de teroriștii Hamas și „înțeleg că dacă nu luptăm împotriva extremismului, vom fi următoarele ținte”. Pe de altă parte, sunt și oameni care nu înțeleg bunele intenții ale Israelului, pentru că, din cauza unor media și rețele sociale, apleacă urechea la ce spun teroriștii.

Întrebat despre cazul spitalului bombardat din Gaza, faptul că Hamas a spus că atacul a fost israelian, ca a doua zi Israelul să vină cu dovezile că racheta a fost trasă chiar din Gaza, ambasadorul a susținut: „Acesta e un exemplu al urii și al faptului că mulți oameni din lume nu oferă Israelului beneficiul inocenței. Ei nu consideră că noi suntem într-o situație pe care dorim s-o schimbăm în mai bine. Inclusiv în media din Vest, unii iau de bun cuvintele teroriștilor în loc să ia în considerare informațiile oferite de noi, o țară democratică. Avem o problemă a clarității și chestia asta trebuie să se schimbe. Bineînțeles, că și multe guverne le-au văzut și că atacul n-a fost responsabilitatea Israelului. Din peste 7.500 de rachete lansate de Fâșia Gaza către Israel, neținând cont de zonele cu populație civilă, mai mult de 600 și au cauzat pierderi de vieți în rândul civililor și media nu discută despre asta”.

Reuven Azar: Vestul trebuie să lupte împotriva rețelelor de dezinformare și propagare a urii

„Oamenii se axează mai mult pe informațiile de la organizațiile teroriste și acest lucru trebuie schimbat. Se pot face multe în acest sens. Am fost bucuros să văd un comunicat de presă am președintei Comisiei Europene, von der Leyen, care a spus că Europa trebuie să facă mai multe pentru a preveni ura și dezinformarea prin mijloacele de comunicare. Ura din Orientul Mijlociu nu e doar prin rețelele sociale, ci și prin alte canale. Am văzut în ultimul an încercări de a bloca posturi TV din Rusia. Același lucru ar trebui făcut în legătură cu postul din Orientul Mijlociu pentru că trebuie să ne protejăm. Ura se poate transmite până în Europa. Milioane de oameni care trăiesc în acele zone sunt ținta acestei propoagande și e periculos, ne lovim de efectele acestei situații. Dvs doriți să vi se întâmple același lucru?”, a mai afirmat Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România, pentru B1 TV.