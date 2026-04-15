B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Rheinmetall înarmează cu drone o brigadă germană de luptă. Comandă de 300 milioane de euro de la guvernul federal

Rheinmetall înarmează cu drone o brigadă germană de luptă. Comandă de 300 milioane de euro de la guvernul federal

Adrian Teampău
15 apr. 2026, 21:04
Drone Sursa foto: X / Defense of Ukraine
Rheinmetall, concernul german care produce echipament militar, a primit o comandă de 300 milioane de euro pentru drone de luptă. Dispozitivele vor fi destinate înarmării unei brigăzi de luptă a armatei germane. 

Concernul german de armament a primit o comandă de drone de luptă pentru armata germană. Dispozitivele sunt destinate unei brigăzi de luptă care este staționată în Lituania, după cum a indicat o sursă parlamentară pentru AFP. Fondurile au fost aprobate de comisia de buget a Bundestag-ului. Este vorba despre un acord cadru pentru achiziţia de drone „de la un al treilea fabricant”, după alţi doi aleşi în februarie.

Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării de la Berlin, într-un comunicat, fără a preciza nici suma, nici numele companiei alese. Ulterior, deputatul social-democrat Andreas Schwarz, membru al comisiei, a confirmat că este vorba despre Rheinmetall. Grupul a primit o „comandă fermă de circa 298 milioane de euro, sub rezerva respectării exigenţelor de calitate”, a precizat politicianul.

Dronele comandate intră în categoria aşa-ziselor „loitering munitions”, fiind dotate cu încărcături explozive. Acestea pot rămâne în zbor mult timp, înainte de a lovi ținta pe care o identifică cu ajutorul unor captatori.

În ferbruarie, deputaţii germani au susținut o altă comandă acordată unor start-up-uri germane, Stark Defence din Berlin şi Helsing din Munchen. Este vorba despre contracte a căror valoare inițială a fost stabilită la 536 milioane de euro. La acel moment, Rheinmetall nu dispunea încă de un prototip funcţional.

Rheinmetall şi-a prezentat, între timp, sistemul unui potenţial client din NATO, ceea ce l-a pus din nou în cursa pentru un contract cu Bundeswehr, armata germană. Ministerul Apărării a precizat că aceste comenzi, alocate primilor trei producători urmăresc să echipeze o brigadă blindată staţionată în Lituania cu un ansamblu complet de capacităţi de recunoaştere şi de angajament.

Obiectivul este de a repartiza achiziţiile la nivel naţional între diferiţi furnizori. Acest lucru este de natură să garanteze capacităţile de aprovizionare, favorizează concurenţa şi stimulează inovaţia, a subliniat deputatul social-democrat citat de AFP.

Tags:
