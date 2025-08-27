B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Robbie Williams nu vrea să le dea copiilor săi telefoane mobile. Care este motivul pentru care a ales să ia această decizie

Robbie Williams nu vrea să le dea copiilor săi telefoane mobile. Care este motivul pentru care a ales să ia această decizie

Răzvan Adrian
27 aug. 2025, 16:17
Robbie Williams nu vrea să le dea copiilor săi telefoane mobile. Care este motivul pentru care a ales să ia această decizie

Celebrul cântăreț britanic Robbie Williams a dezvăluit că nu vrea să le ofere copiilor săi telefoane mobile, considerând că acest lucru ar fi echivalentul unui abuz.

Artistul a explicat într-un interviu în exclusivitate pentru ITV News că lumea din mediul online poate distruge echilibrul pe care o familie îl are.

Cuprins:

  • Cum a luat nașterea decizia lui Robbie de a nu le oferii telefoane copiilor săi
  • Despre viața personală a artistului
  • Care sunt efectele negative pentru copii care primesc telefoane de la vârste fragede

Cum a luat nașterea decizia lui Robbie de a nu le oferii telefoane copiilor săi

Robbie este tatăl a patru copii, iar acesta a declarat că nu intenționează în viitorul apropiat să ofere copiilor săi telefoane mobile, „atât timp cât este omenește posibil”. Artistul a explicat că impactul pe care rețelele sociale asupra copiilor este unul imens și poate fi foarte dăunător, în special pentru dezvoltarea acestora.

„Nu au telefoane, nu vor avea telefoane cât timp se poate. Sunt la școală, alții au telefoane. Asta e. E atât de simplu. Am 51 de ani. Nu pot face față naturii corozive a internetului, mă doare, îmi strică ziua. Cum pot să dau această drog unei fete de 12 ani? Cum pot să dau această drog unui băiat de șapte ani? E abuz.”, a declarat artistul în exclusivitate pentru ITV News.

Despre viața personală a artistului

Artistul a reușit să egaleze chiar și Beatles când vine vorba de albumele aflate pe primul loc în topurile britanice. Robbie a dezvăluit în cadrul aceluiași interviu că duce o viață mai discretă decât se aștepta. Acesta a vorbit și despre modul în care trece neobservat chiar în capitala Marei Britanii.

„Eram pe drum spre undeva și aveam această ținută roz, strălucitoare. Arăt ca nepoțelul lui Elton John! … Așa că am trecut prin Hyde Park și nu erau deloc oameni care să zică: ‘Iată-l pe Robbie Williams, iată-l pe Robbie Williams’.”, a mai spus acesta potrivit sursei citate.

Care sunt efectele negative pentru copii care primesc telefoane de la vârste fragede

Potrivit unui studiu realizat de către compassuk, telefoanele mobile folosite de copii pot avea efecte negative serioase printre care: dependența de telefon, cyberbullying, reducerea activității fizice, tulburări de somn, îngrijorări legate de confidențialitate, frica de a rata ceva. Toate acestea pot afecta negativ viața copiilor, dar și modul în care aceștia percep lumea.

Este important de știut faptul că nu toți copiii și tinerii vor experimenta aceste efecte negative, iar fiecare are modul său de a percepe mediul virtual. Comunicarea deschisă cu copilul îl poate ajuta foarte mult pentru a înțelege pericolele care se ascund în spatele ecranului.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un român ce face parte dintr-o rețea de hoți în SUA a fost prins. Cum a reușit acesta să ascundă o sumă impresionantă de bani
Externe
Un român ce face parte dintr-o rețea de hoți în SUA a fost prins. Cum a reușit acesta să ascundă o sumă impresionantă de bani
Germania ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu, dacă nu atinge numărul de militari voluntari dorit
Externe
Germania ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu, dacă nu atinge numărul de militari voluntari dorit
Unde se deschide cea mai mare fabrică de muniție din UE. Uzina va crea peste 500 de noi locuri de muncă
Externe
Unde se deschide cea mai mare fabrică de muniție din UE. Uzina va crea peste 500 de noi locuri de muncă
Top 5 greșeli de evitat atunci când cumperi o proprietate imobiliară în Grecia
Externe
Top 5 greșeli de evitat atunci când cumperi o proprietate imobiliară în Grecia
Premierul canadian susține că Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski
Externe
Premierul canadian susține că Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski
Cuplu, amendat cu 110 euro într-un tren. Pisica lor mieuna prea tare
Externe
Cuplu, amendat cu 110 euro într-un tren. Pisica lor mieuna prea tare
A încercat să-și însceneze moartea pentru a fugi de familie. Ce pedeapsă a primit
Externe
A încercat să-și însceneze moartea pentru a fugi de familie. Ce pedeapsă a primit
Explozii într-un important port de la Marea Baltică. Autoritățile au demarat o investigație
Externe
Explozii într-un important port de la Marea Baltică. Autoritățile au demarat o investigație
Alegeri parlamentare în Moldova. Comisia Electorală a validat lista partidelor care pot participa la scrutin
Externe
Alegeri parlamentare în Moldova. Comisia Electorală a validat lista partidelor care pot participa la scrutin
Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli
Externe
Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli
Ultima oră
18:38 - Femeie din Iași, omorâtă în bătaie de soț. Ce a făcut bărbatul imediat după comiterea faptei
18:30 - Meghan Markle i-a făcut un cadou personalizat Prințului Harry de ziua lui. Despre ce este vorba
18:23 - Ciprian Ciucu, dezvăluiri din culisele ședinței coaliției de guvernare: „Nu a făcut nimeni o informare cu privire la ce au discutat liderii partidelor cu președintele Nicușor Dan” (VIDEO)
18:05 - Tânăr din Capitală, reținut după ce a lovit un livrator nepalez. „Pot să o sun pe mama?”
18:01 - Ministerul Mediului monitorizează calitatea aerului în București și împrejurimi, după incendiul puternic de la Dragonul Roșu
17:35 - Un român ce face parte dintr-o rețea de hoți în SUA a fost prins. Cum a reușit acesta să ascundă o sumă impresionantă de bani
17:33 - România duce lipsă de profesori. Materiile pentru care este cea mai mare nevoie de cadre didactice
17:27 - Mihai Tudose, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Nu știe economie / Dacă aș veni mâine aș face TVA-ul 15-17%”
17:07 - Inspectorii ANPC au început controalele la papetării. Părinții sunt sfătuiți să fie atenți la rechizitele pe care le cumpără pentru copii
17:00 - Germania ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu, dacă nu atinge numărul de militari voluntari dorit