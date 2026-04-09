Actorul care l-a jucat pe Iisus, la un pas de moarte pe platou de filmare: „Nimeni nu mă mai poate vedea altfel”

Flavia Codreanu
09 apr. 2026, 23:55
Robert Powell, în rolul lui Iisus din Nazaret, în filmul cu același nume / Foto: Imdb.com
Cuprins
  1. Ce experiența spirituală a trăit Robert Powell pe platourile de fimare
  2. Cum i-a urmărit acest film toată viața

Robert Powell a rămas în memoria noastră pentru rolul care i-a definit cariera, anume „Iisus din Nazaret”. Acest rol i-a adus provocări uriașe și momente cumplite care se prindeau de el ca un blestem.

Ce experiența spirituală a trăit Robert Powell pe platourile de fimare

Interpretarea rolului lui Iisus a venit la pachet cu riscuri fizice reale și o presiune psihologică greu de descris. Robert Powell a fost la un pas de moarte pe platourile de filmare din cauza unei cruci care a riscat să îl strivească. Actorul portughez Diogo Morgado a resimțit și el din plin greutatea acestui personaj. Scenele filmate pentru producția „Fiul lui Dumnezeu” l-au bântuit pe acesta din urmă mult timp după finalizarea proiectului.

Diogo Morgado a povestit despre chinul prin care a trecut în timpul celor trei zile de filmări pentru răstignire:

Pentru scena răstignirii, am trecut prin momente foarte grele. Am stat ore întregi pe cruce. Am filmat acea scenă în trei zile. A fost de-a dreptul chinuitor. La un moment dat, în timp ce mă aflam pe cruce, mă uitam în jurul meu, la toţi oamenii care lucrau, şi, pentru o secundă, mi-am văzut toată viaţa trecând prin faţa ochilor. E un sentiment foarte puternic când înţelegi ce rol joci şi ce personaj important reprezinţi”, a declarat Diogo Morgado.

Cum i-a urmărit acest film toată viața

Deși aceste roluri le-au adus celebritatea mondială, ele au funcționat și ca un blocaj profesional, în special pentru Robert Powell. Regizorii nu l-au mai putut vizualiza în alte ipostaze.

Chiar dacă nu se considerau persoane religioase înainte de a începe proiectele, ambii artiști au recunoscut că procesul de filmare i-a transformat foarte mult. Conexiunea cu suferința personajului a fost atât de reală, încât experiența l-a copleșit pe actorul Powell si pe actorul portughez, scrie Spynews.

