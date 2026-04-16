Un robot umanoid cunoscut sub numele de Edward Warchocki alungă mistreți în afara Varșoviei. Edward a devenit viral în Polonia după ce aproximativ 150 de videoclipuri postate în doar 45 de zile au atras peste 500 de milioane de vizualizări.

Cum a fost creat de cine

Robotul umanoid, cunoscut sub numele de Edward Warchocki, este prezentat ca o creație a co-creatorului Radosław Grzelaczyk și a partenerului său de afaceri Bartosz Idzik. Grzelaczyk și Idzik și-au construit anterior carierele în domeniul tehnologiei dezvoltând bitcoin.pl, descris ca „cel mai important site de schimb de criptomonede” din Polonia.

Potrivit declarațiilor, Grzelaczyk s-a specializat în robotică în China la sfârșitul anului 2025, după care a cumpărat un umanoid și a început să testeze capabilitățile acestuia în viața de zi cu zi. Conform Digi24, rezultatele testelor s-au răspândit rapid pe străzi și online, transformând proiectul într-un fenomen public.

Cum funcționează robotul și ce echipament folosește

Conform declarațiilor lui Radosław Grzelaczyk, Edward funcționează pe baza unei combinații de sisteme: este conectat nu doar la un model local de , ci și la surse de informații mai ample. Se orientează folosind un scaner lidar și poate merge autonom sau poate fi controlat de la distanță. În public echipa rămâne în apropiere și îl ține sub control manual din motive de siguranță.

O parte din farmecul lui Edward constă în modul în care se îmbracă și se comportă: poartă un rucsac și un Rolex cu diamante. Ceasul, a spus Grzelaczyk, provine din „prima sa colaborare” cu o companie. Descrierea ținutei și a accesoriilor este prezentată conform sursei ca elemente care contribuie la imaginea sa de influencer urban.

Unde a apărut Edward și ce reacții a provocat

Videoclipurile cu robotul arată că Edward alungă o turmă înspăimântată de mistreți în afara Varșoviei și apare frecvent plimbându-se prin Varșovia, discutând cu trecătorii, apărând la emisiunile matinale de televiziune, participând la transmisiuni live pe TikTok și chiar vizitând parlamentul polonez. Potrivit declarațiilor, toate videoclipurile prezintă aceeași mașină, nu mai multe exemplare.

Reacțiile publicului au fost adesea calde și emoționante: „Personal, imaginea acestui robot care aleargă după mistreți nu mă mai surprinde”, a declarat Radosław Grzelaczyk într-un interviu acordat .

Grzelaczyk a mai spus că „Doamnele sau domnii în vârstă adoră să discute cu el”.

