B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
B1.ro
16 apr. 2026, 22:23
Cuprins
  1. Cum a fost creat de cine
  2. Cum funcționează robotul și ce echipament folosește
  3. Unde a apărut Edward și ce reacții a provocat

Un robot umanoid cunoscut sub numele de Edward Warchocki alungă mistreți în afara Varșoviei. Edward a devenit viral în Polonia după ce aproximativ 150 de videoclipuri postate în doar 45 de zile au atras peste 500 de milioane de vizualizări.

Cum a fost creat de cine

Robotul umanoid, cunoscut sub numele de Edward Warchocki, este prezentat ca o creație a co-creatorului Radosław Grzelaczyk și a partenerului său de afaceri Bartosz Idzik. Grzelaczyk și Idzik și-au construit anterior carierele în domeniul tehnologiei dezvoltând bitcoin.pl, descris ca „cel mai important site de schimb de criptomonede” din Polonia.

Potrivit declarațiilor, Grzelaczyk s-a specializat în robotică în China la sfârșitul anului 2025, după care a cumpărat un robot umanoid și a început să testeze capabilitățile acestuia în viața de zi cu zi. Conform Digi24, rezultatele testelor s-au răspândit rapid pe străzi și online, transformând proiectul într-un fenomen public.

Cum funcționează robotul și ce echipament folosește

Conform declarațiilor lui Radosław Grzelaczyk, Edward funcționează pe baza unei combinații de sisteme: este conectat nu doar la un model local de IA, ci și la surse de informații mai ample. Se orientează folosind un scaner lidar și poate merge autonom sau poate fi controlat de la distanță. În public echipa rămâne în apropiere și îl ține sub control manual din motive de siguranță.

O parte din farmecul lui Edward constă în modul în care se îmbracă și se comportă: poartă un rucsac și un Rolex cu diamante. Ceasul, a spus Grzelaczyk, provine din „prima sa colaborare” cu o companie. Descrierea ținutei și a accesoriilor este prezentată conform sursei ca elemente care contribuie la imaginea sa de influencer urban.

Unde a apărut Edward și ce reacții a provocat

Videoclipurile cu robotul arată că Edward alungă o turmă înspăimântată de mistreți în afara Varșoviei și apare frecvent plimbându-se prin Varșovia, discutând cu trecătorii, apărând la emisiunile matinale de televiziune, participând la transmisiuni live pe TikTok și chiar vizitând parlamentul polonez. Potrivit declarațiilor, toate videoclipurile prezintă aceeași mașină, nu mai multe exemplare.

Reacțiile publicului au fost adesea calde și emoționante: „Personal, imaginea acestui robot care aleargă după mistreți nu mă mai surprinde”, a declarat Radosław Grzelaczyk într-un interviu acordat TVP World.

Grzelaczyk a mai spus că „Doamnele sau domnii în vârstă adoră să discute cu el”.

Amploarea proiectului este subliniată de cifrele mediatice: aproximativ 150 de videoclipuri în 45 de zile și peste 500 de milioane de vizualizări, conform sursei.

Tags:
Citește și...
Mii de studenți români, loviți de scandalul burselor din Marea Britanie. Ce sume li se cer înapoi
Externe
Mii de studenți români, loviți de scandalul burselor din Marea Britanie. Ce sume li se cer înapoi
Franța se pregătește pentru alegerile prezidențiale. Macron anunță o lege împotriva „interferenţelor străine”
Externe
Franța se pregătește pentru alegerile prezidențiale. Macron anunță o lege împotriva „interferenţelor străine”
Lovitură pentru Donald Trump: Justiția blochează din nou construcția sălii de bal de la Casa Albă
Externe
Lovitură pentru Donald Trump: Justiția blochează din nou construcția sălii de bal de la Casa Albă
Dezvăluiri șocante despre Péter Magyar. Fosta soție: „Când nu cedam, mă închidea într-o cameră. Mă plimbam prin casă cu spatele la perete, de frică”
Externe
Dezvăluiri șocante despre Péter Magyar. Fosta soție: „Când nu cedam, mă închidea într-o cameră. Mă plimbam prin casă cu spatele la perete, de frică”
Marea Britanie se pregătește pentru o criză alimentară din cauza tensiunilor din Orient. Ce produse ar putea dispărea temporar din magazine
Externe
Marea Britanie se pregătește pentru o criză alimentară din cauza tensiunilor din Orient. Ce produse ar putea dispărea temporar din magazine
Donald Trump anunță un armistițiu de 10 zile între Liban și Israel. Când va intra în vigoare încetarea temporară a focului
Externe
Donald Trump anunță un armistițiu de 10 zile între Liban și Israel. Când va intra în vigoare încetarea temporară a focului
Alertă maximă! Jaf la o bancă din Italia. Zeci de oameni, luați ostatici de către hoți. La fața locului sunt așteptate trupele speciale
Externe
Alertă maximă! Jaf la o bancă din Italia. Zeci de oameni, luați ostatici de către hoți. La fața locului sunt așteptate trupele speciale
Încă o țară din Europa va interzice accesul copiilor la reţelele sociale. De când intră măsura în vigoare
Externe
Încă o țară din Europa va interzice accesul copiilor la reţelele sociale. De când intră măsura în vigoare
China cere reluarea traficului în Strâmtoarea Ormuz pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran
Externe
China cere reluarea traficului în Strâmtoarea Ormuz pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran
Iranul intensifică dialogul diplomatic cu China, Japonia și Pakistanul pe fondul armistițiului fragil cu SUA
Externe
Iranul intensifică dialogul diplomatic cu China, Japonia și Pakistanul pe fondul armistițiului fragil cu SUA
Ultima oră
00:00 - Radu Miruță recunoaște rolul de mediator al președintelui. Ce răspunde celor care-l critică pe Nicușor Dan că nu-i ia partea lui Bolojan
23:56 - Mii de studenți români, loviți de scandalul burselor din Marea Britanie. Ce sume li se cer înapoi
23:29 - Franța se pregătește pentru alegerile prezidențiale. Macron anunță o lege împotriva „interferenţelor străine”
23:08 - Bolojan lansează reforme la foc automat. Premierul și-a adus aminte de restructurarea companiilor de stat
23:06 - Alertă majoră la Spitalul Sf. Pantelimon. O persoană a avariat instalația de alimentare cu oxigen. Cum au reacționat autoritățile
22:26 - Radu Miruță transformă nimicul lui Trump în bici. Ce spune despre beneficiile primite în schimbul permisiunii date SUA de a folosi bazele aeriene (VIDEO)
22:10 - Radu Miruță a dezvăluit ce va face USR, dacă PSD va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, alături de AUR (VIDEO)
21:51 - Ministrul Mediului sesizează ANPC și primăriile din București pentru panourile despre cezariană
21:38 - Adrian Zuckerman: „România are un potențial absolut enorm, dar nu s-a făcut nimic. Unii au spus că nu există o influență rusă în Guvern. Eu spun că există” (VIDEO)
21:17 - Lovitură pentru Donald Trump: Justiția blochează din nou construcția sălii de bal de la Casa Albă