Tentativă de răpire în Italia, având ca autor un român. Autoritățile l-au arestat după ce a încerca să smulgă din brațele unei femei copilul de un an și jumătate. În timpul altercației i-a rupt femurul micuțului.

Român implicat într-o tentativă de răpire

a arestat un cetăţean român în vârstă de 37 de ani, fără domiciliu stabil şi fără . Acesta a încercat să răpească o fetiţă de un an şi jumătate de lângă mama ei. Cum femeia a reacționat, în lupta care a urmat, individul i-a provocat copilului o fractură de femur, conform presei italiene.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 14 februarie, în jurul orei locale 13.00. Bărbatul a intrat într-un supermarket în vreme ce o familie, formată din părinți și fiica lor, ieşea din magazin. Românul a apucat brusc copilul de picioare, încercând să-l smulgă de lângă mamă, care îl ţinea de mână, intenționând să-l tragă în interiorul magazinului.

Femeia s-a opus, strigând după ajutor, în același timp. Tatăl micuței, care se afla în apropiere, a intervenit rapid pentru a-l opri pe . Apoi au intervenit mai mulți trecători și agenți de pază, reuşind să-l imobilizeze pe individ până la sosirea forţelor de ordine.

Românul a fost arestat de poliție

Poliţia l-a arestat pe bărbat, cetăţean român fără adăpost şi fără antecedente penale, pentru tentativă răpire agravată. din Italia au reclamat că fapta a fost comisă împotriva unui copil cu vârsta sub 14 ani. De asemenea, românul a fost acuzat de vătămare corporală gravă. Copilul a fost dus la spital pentru examinări medicale, care au stabilit că i-a fost fracturat femurul.

Ancheta este efectuată, pe baza mărturiilor și a analizei imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere. Autoritățile au reușit să reconstituie cu precizie ce s-a petrecut. Individul a fost adus în faţa autorităţilor judiciare care au dispus arestarea sa preventivă.

Presa italiană nu a reușit să descopere nici un motiv clar sau raţional pentru acest act. Informaţiile iniţiale îl descriu pe bărbat ca fiind confuz sau, în orice caz, autorul unui act inexplicabil. Se pare că nu există nicio legătură între atacator şi familia victimei. Nu este cunoscută nici vreo intenție de a cere răscumpărare.

În acest context, autoritățile iau în considerare un act de instabilitate mintală.