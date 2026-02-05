B1 Inregistrari!
Româncă de 21 de ani, dispărută în Spania după ce a ieșit să cumpere fructe

Româncă de 21 de ani, dispărută în Spania după ce a ieșit să cumpere fructe

05 feb. 2026, 15:01
Româncă de 21 de ani, dispărută în Spania după ce a ieșit să cumpere fructe
sursa foto: poliția română
Cuprins
  1. Cum arată Beatrice Lidia
  2. Când a fost văzută ultima dată românca de 21 de ani
  3. Mama tinerei acuză autoritățile de lipsă reacție

 Românca de 21 de ani, Beatrice Lidia Almăjanu, a fost dată dispărută în Spania, după ce a plecat de acasă sâmbătă seara și nu s-a mai întors. Tânăra, care locuia în regiunea Toledo, și-a lăsat copilul de doar un an și jumătate, lucru care a alertat familia și a dus la un apel disperat pe rețelele de socializare.

Cum arată Beatrice Lidia

Beatrice Lidia are o înălțime de 1,50 metri, aproximativ 44 de kilograme, păr șaten și ochi căprui. Un semn particular important care poate ajuta la identificarea ei este un tatuaj în formă de lacrimă pe obrazul stâng. Familia a sesizat deja Poliția Română, iar cazul a fost raportat și autorităților din Spania.

Când a fost văzută ultima dată românca de 21 de ani

Potrivit declarațiilor mamei sale, tânăra i-a spus partenerului ei că merge să cumpere fructe, în jurul orei 17:00. De atunci, nimeni nu a mai putut să o contacteze. Sora fetei a depus plângere la poliție pe 3 februarie, după ce au trecut mai bine de două zile fără nicio veste de la ea. Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara a confirmat că tânăra a părăsit voluntar domiciliul din localitatea Argés, Toledo.

„În data de 03 februarie 2026, în jurul orei 15:00, o femeie a sesizat Poliția Orașului Aninoasa cu privire la faptul că sora sa, ALMAJANU BEATRICE-LIDIA, a plecat în data de 31 ianuarie 2026, în jurul orei 17:00, de la locuința sa situată în Oraș Argés regiunea Toledo, Spania, și de atunci nu a mai putut fi contactată. Potrivit informațiilor furnizate de concubinul tinerei, aceasta locuia în Spania împreună cu el, iar în ziua respectivă a părăsit voluntar domiciliul comun, fără a mai reveni. Dispariția a fost semnalată autorităților spaniole, cazul fiind mediatizat la nivel local”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara.

Mama tinerei acuză autoritățile de lipsă reacție

Potrivit spynews, mama tinerei a făcut un apel public, fiind disperată de faptul că nu știe nimic despre fată. Aceasta acuză autoritățile spaniole că nu s-au mișcat suficient de repede și că nu au verificat camerele de supraveghere din zona de unde a dispărut fiica sa. Femeia cere ajutorul oricui ar putea oferi detalii care să ducă la găsirea lui Beatrice. Femeia subliniază că este exclus ca fiica ei să-și fi abandonat copilul fără un motiv grav.

„Poliția nu ne-a anunțat nimic, nu au căutat nici pe camerele de luat vederi… nu știm nimic de ea de sâmbătă!”, a scris mama ei, pe rețelele de socializare.

