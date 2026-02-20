143 de infractori români prinși de ICE! Potrivit celor mai recente date publicate de U.S. Department of Homeland Security, România are cel mai mare număr de cetățeni europeni arestați de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) pentru infracțiuni comise pe teritoriul american.

Conform , figurează în evidențele privind „cei mai periculoși infractori străini” reținuți de ICE, potrivit .

Această cifră plasează România pe primul loc în Europa, depășind Ungaria (4 cazuri) și Bulgaria (2 cazuri), dar și țări cu probleme notorii de migrație ilegală.

143 de infractori români prinși de ICE! Cum se compară România cu alte state

Datele arată că România are mai multe arestări decât Rusia (36), Rwanda (5) sau Nigeria (100). Contextul este sensibil, ținând cont că România nu face parte din programul Visa Waiver al SUA, ceea ce înseamnă că cetățenii români trebuie să obțină viză pentru a intra legal pe teritoriul american.

Autoritățile americane afirmă că o parte dintre cei ajunși ilegal ar fi traversat fraudulos frontiera prin .

Ce cazuri recente au atras atenția presei

Recent, presa americană a relatat despre un grup de etnici români arestați în Seattle, acuzați de furt și înșelăciune. Ancheta, citată de , arată că suspecții abordau persoane în parcările din Bothell, Renton și Tukwila, sub pretextul oferirii unei „binecuvântări”, încercând ulterior să le fure bijuteriile.

Ce înseamnă pentru România acest clasament

România fiind lider în Europa la numărul de cetățeni arestați de ICE ridică semne de întrebare cu privire la modul în care cetățenii români respectă legea pe teritoriul american și poate influența percepția autorităților americane asupra migrației din țara noastră.

România ajunge pe primele poziții în statistici negative privind cetățenii arestați în SUA, ceea ce atrage atenția asupra fenomenului migrației ilegale și a provocărilor pe care le întâmpină românii care încearcă să ajungă în Statele Unite. Specialiștii avertizează că aceste cazuri pot afecta imaginea țării în fața autorităților americane și pot genera controale mai stricte pentru viitor.