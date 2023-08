Românii din Izmail au trăit clipe de coșmar în timpul atacului cu drone rusești de noaptea trecută: „Unii au ieșit din casă, alții s-au ascuns în beciuri”

Izmail este unul dintre locurile în care persoanele strămutate din alte regiuni ucrainene aveau un adăpost, însă, după atacul de noaptea trecută, acesta a devenit nesigur.

Coordonatoarea Centrului de Informare al României din cadrul Universității Umaniste de Stat din Izmail, Natalia Ursu, a povestit cum s-a simțit atacul de ieri noapte: „Se auzeau bubuituri, s-a ridicat un fum negru în jur. Am ieșit în câmp de frică, nu știam ce să fac. La un moment dat am și filmat cu telefonul o dronă care zbura deasupra localității”, potrivit

„I-am sunat pe mai mulți români din zonă, nimeni nu dormea. A fost o noapte albă, dominată de frică. Unii au ieșit din case, din blocuri și au stat pe câmpuri sau chiar în stradă, alții s-au ascuns în beciuri. Toți se rugau necontenit lui Dumnezeu pe fundalul unui zgomot foarte mare și a bubuiturilor”, a mai povestit Natalia Ursu.

Dronele de tip Shahed au venit dinspre Marea Neagră, iar mai apoi s-au deplasat spre vest, de-a lungul fluviului Dunărea, spre Izmail, conform presei ucrainene.

„Speram că suntem în siguranță la Ismail datorită faptului că ne aflăm la un pas de România. Astăzi nu mai suntem siguri de nimic”, a încheiat profesoara.

În urma atacului asupra infrastructurii portuare din sudul Ucrainei, de ieri noapte, susținând că „Rusia poate și trebuie să fie oprită!”.

, la 62 de km de Galați. Atacul a fost filmat din Tulcea, iar imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare.

