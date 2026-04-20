Rezultate parțiale în Bulgaria: Partidul fostului președinte Rumen Radev, cu simpatii pro-ruse, a câștigat alegerile parlamentare cu un scor zdrobitor. Ce spun analiștii despre victoria sa

Ana Maria
20 apr. 2026, 08:59
Foto: Hepta - DPA Images / Alexandros Michailidis
Cuprins
  1. Ce majoritate obține coaliția lui Radev
  2. Rumen Radev, victorie clară în Bulgaria. Cum arată clasamentul partidelor
  3. Ce spune prezența la vot despre alegători
  4. Ce a transmis Rumen Radev după victorie
  5. Rumen Radev, victorie clară în Bulgaria. Care sunt pozițiile sale privind politica externă
  6. Ce spun analiștii despre victoria lui Radev
  7. Rumen Radev, victorie clară în Bulgaria. Ce urmează pentru Bulgaria

Rumen Radev, victorie clară în Bulgaria. Fostul preşedinte bulgar a obținut un rezultat categoric în alegerile parlamentare, clasându-se pe primul loc cu 44,58% din voturi, potrivit rezultatelor parțiale publicate luni, informează Agerpres.

Succesul fostului președinte vine pe fondul unei campanii în care coaliția sa, Bulgaria Progresistă, cu orientare pro-rusă, dar și cu un mesaj anticorupție, a reușit să atragă electoratul dezamăgit.

Ce majoritate obține coaliția lui Radev

Rezultatul obținut îi oferă lui Rumen Radev o majoritate confortabilă în Parlament, cu cel puțin 132 de mandate din totalul de 240.

Fostul șef al statului, care a condus țara între 2017 și 2026, a demisionat la începutul anului pentru a intra în cursa parlamentară. Victoria sa relansează negocierile pentru formarea unui nou guvern, într-un context politic instabil, marcat de numeroase runde de alegeri în ultimii ani.

Rumen Radev, victorie clară în Bulgaria. Cum arată clasamentul partidelor

Diferența față de principalele partide rivale este una semnificativă. Conservatorii din GERB, conduși de fostul premier Boiko Borisov, se află mult în urmă. În același timp, alianța liberală PP-DB a obținut scoruri de 13,01% și 14,26%, conform datelor Comisiei Electorale Centrale, după numărarea a peste 60% din voturi.

Ce spune prezența la vot despre alegători

Participarea la vot a depășit 50%, cel mai ridicat nivel din 2021, semn că o parte importantă a electoratului vede în Radev o alternativă credibilă. În contrast, alegerile din 2024 au fost marcate de o prezență de doar 39%, pe fondul neîncrederii generalizate în clasa politică.

Ce a transmis Rumen Radev după victorie

Discursul liderului bulgar a fost unul axat pe ideea de schimbare și recâștigare a încrederii publice:

„Am depăşit apatia. Aceasta este o victorie a speranţei asupra neîncrederii, o victorie a libertăţii asupra fricii”.

El a vorbit și despre direcția europeană a țării, dar a punctat nevoia unei abordări mai pragmatice:

„Bulgaria se va strădui să-şi continue drumul european, dar credeţi-mă, o Bulgarie puternică şi o Europă puternică au nevoie de gândire critică şi pragmatism. Europa a căzut victimă propriei ambiţii de a fi un lider moral într-o lume guvernată de noi reguli”.

Rumen Radev, victorie clară în Bulgaria. Care sunt pozițiile sale privind politica externă

Înaintea alegerilor, Rumen Radev a declarat că împărtășește pozițiile Ungaria și Slovacia privind livrările de arme către Ucraina și „nu vede beneficiul pentru ţara sa săracă în a plăti”.

Totuși, acesta a subliniat că nu intenționează să blocheze deciziile Bruxelles-ului, recunoscând avantajele aderării Bulgariei la Uniunea Europeană.

Ce spun analiștii despre victoria lui Radev

Sociologii și analiștii politici consideră rezultatul unul clar. Boriana Dimitrova, de la institutul Alpha Research, a declarat că Rumen Radev este „câştigătorul fără echivoc” al alegerilor, subliniind că scorul GERB a fost mult sub așteptări.

La rândul său, politologul Teodor Slavev a explicat succesul lui Radev prin atragerea electoratului din zona pro-rusă și anti-sistem:

„Rumen Radev a furat din electoratul partidului pro-Kremlin, Vazrazhdane (N.r. – Renaștere), datorită poziţiei sale deschise în privinţa Rusiei şi anti-sistem”.

Rumen Radev, victorie clară în Bulgaria. Ce urmează pentru Bulgaria

Chiar dacă victoria este clară, formarea unui guvern depinde de negocierile dintre partidele care vor intra în Parlament, după depășirea pragului electoral de 4%. Boiko Borisov l-a felicitat deja pe Radev, dar a transmis un avertisment:

„A câştiga alegerile e una, a guverna e alta”.

