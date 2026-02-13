Noaptea de 12 februarie a fost marcată de un atac amplu al Rusiei asupra Ucrainei, vizând în special orașele Kiev, Dnipro, Odesa și Harkov, conform informațiilor transmise de Forțele Aeriene ucrainene. Atacul a survenit pe fondul ezitării Moscovei de a se angaja într-o nouă rundă de negocieri de pace propuse de Statele Unite, a precizat președintele Volodimir .

24 de rachete și 219 drone lansate, ținte critice lovite

Forțele rusești au utilizat 24 de rachete balistice Iskander-M/S-300, rachete aer-sol Kh-59/69 și 219 drone. Apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 213 ținte, însă cel puțin nouă rachete și 19 drone și-au atins obiectivele. Principala țintă a fost sectorul energetic, inclusiv instalații de generare a energiei și substații din Kiev, Odesa și Dnipro, scrie Adevărul.

În urma atacului, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a raportat două persoane rănite și spitalizate, iar peste 107.000 de locuitori au rămas fără energie electrică, potrivit companiei DTEK. Clădiri rezidențiale din districtele Dniprovskyi și Darnytskyi au fost avariate, inclusiv un bloc cu nouă etaje și fațada unui bloc cu 16 etaje.

În Dnipro, patru persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite, iar aproximativ zece clădiri rezidențiale au fost afectate. Viceprim-ministrul Oleksii Kuleba a anunțat că 10.000 de abonați au rămas fără încălzire. În Odesa, atacul a rănit un bărbat și a avariat infrastructura civilă și critică, inclusiv o substație majoră DTEK, a 31-a lovită de la începutul invaziei.

În Harkov, programele de întrerupere de urgență a energiei au fost activate, iar un bărbat de 38 de ani a fost rănit după ce a sărit de la etajul al treilea al apartamentului său, ca urmare a unui incendiu.

Ucraina rămâne deschisă negocierilor

Președintele Volodimir Zelenski a reiterat disponibilitatea echipei ucrainene pentru noi runde de negocieri cu Rusia, propunând locații precum Miami sau Abu Dhabi.

Până în noaptea de 12 februarie, Moscova nu a răspuns oficial. Zelenski a denunțat și dezinformările privind presupusa utilizare a rachetelor balistice Oreșnik, subliniind că astfel de informații nu sprijină procesul de pace.

Canalele de monitorizare au raportat posibilitatea lansării unei rachete balistice cu rază medie de acțiune, însă alerta a fost ulterior anulată, iar Forțele Aeriene ucrainene nu au confirmat utilizarea rachetei Oreșnik.

Atacul de noaptea trecută accentuează tensiunile dintre Moscova și Kiev și evidențiază vulnerabilitatea infrastructurii energetice ucrainene în contextul războiului în curs.