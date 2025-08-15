Un avion militar rusesc, de tip Su-30SM, s-a prăbușit în Marea Neagră, în apropiere de Insula Șerpilor. Aeronava făcea parte din aviația navală a Flotei Mării Negre, a .

Ce informații au serviciile speciale ucrainene

Serviciile de informații ucrainene susțin că rușii au pierdut contactul cu avionul în timpul misiunii de zbor, din motive necunoscute. Aparatul de tip , a cărui valoare este estimată la aproximativ 50 de milioane de dolari, s-a prăbușit în zona Insulei Șerpilor, din Marea Neagră. Rămășițele aparatului au fost recuperate, dar nu există informații despre soarta piloților, după cum relatează Kyiv Independent.

Se pare că aeronava a fost adusă la unul dintre aerodromurile Saki sau Belbek din peninsula Crimeea și făcea parte din aviația navală a Flotei Mării Negre.

Canalul pro-Rusia Fighterbomber a confirmat indirect pierderea avionului de luptă publicând o fotografie însoțită de un mesaj sugestiv.

„Și de fiecare dată, la revedere pentru totdeauna. Când pleci pentru o clipă…”, suna mesajul postării, conform The Moscow Times.

Russian Air Force adjacent milblogger Fighterbomber confirms the loss of a Russian Su-30SM multirole fighter. Earlier today, Ukraine’s MOD reported that one crashed in the Black Sea south of Snake Island. — OSINTtechnical (@Osinttechnical)

Caracteristicile aparatului Su-30SM

Su-30SM este un avion de de generația a patra, multifuncțional, dezvoltat de compania Irkut Corporation. Avionul de luptă poate efectua misiuni aer-aer și aer-sol. Aparatul poate transporta până la 8.000 de kilograme de arme și, de asemenea, este capabil de realimentare în zbor.

În dotarea Aviației militare a Rusiei sunt aproximativ 130 de avioane de tip Su-30SM, a cărui valoare este evaluată la circa 50 de milioane de dolari.

Pe 4 august, într-un atac cu drone asupra aerodromului Saki, Serviciul de Securitate al (SBU) a distrus un Su-30SM și a avariat un altul. De asemenea, dronele au mai lovit trei bombardiere tactice Su-24, dar și un depozit de muniție.