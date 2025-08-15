B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Rusia a pierdut un avion militar în Marea Neagră. Aparatul s-a prăbușit în vecinătatea apelor teritoriale românești

Rusia a pierdut un avion militar în Marea Neagră. Aparatul s-a prăbușit în vecinătatea apelor teritoriale românești

Adrian Teampău
15 aug. 2025, 16:00
Rusia a pierdut un avion militar în Marea Neagră. Aparatul s-a prăbușit în vecinătatea apelor teritoriale românești
SU 30SM Sursa foto: X

Un avion militar rusesc, de tip Su-30SM, s-a prăbușit în Marea Neagră, în apropiere de Insula Șerpilor. Aeronava făcea parte din aviația navală a Flotei Mării Negre, a Rusiei.

Cuprins:

  • Ce informații au serviciile speciale ucrainene
  • Caracteristicile aparatului Su-30SM

Ce informații au serviciile speciale ucrainene

Serviciile de informații ucrainene susțin că rușii au pierdut contactul cu avionul în timpul misiunii de zbor, din motive necunoscute. Aparatul de tip Su-30SM, a cărui valoare este estimată la aproximativ 50 de milioane de dolari, s-a prăbușit în zona Insulei Șerpilor, din Marea Neagră. Rămășițele aparatului au fost recuperate, dar nu există informații despre soarta piloților, după cum relatează Kyiv Independent.

Se pare că aeronava a fost adusă la unul dintre aerodromurile Saki sau Belbek din peninsula Crimeea și făcea parte din aviația navală a Flotei Mării Negre.

Canalul pro-Rusia Fighterbomber a confirmat indirect pierderea avionului de luptă publicând o fotografie însoțită de un mesaj sugestiv.

„Și de fiecare dată, la revedere pentru totdeauna. Când pleci pentru o clipă…”, suna mesajul postării, conform The Moscow Times.

Caracteristicile aparatului Su-30SM

Su-30SM este un avion de război de generația a patra, multifuncțional, dezvoltat de compania Irkut Corporation. Avionul de luptă poate efectua misiuni aer-aer și aer-sol. Aparatul poate transporta până la 8.000 de kilograme de arme și, de asemenea, este capabil de realimentare în zbor.

În dotarea Aviației militare a Rusiei sunt aproximativ 130 de avioane de tip Su-30SM, a cărui valoare este evaluată la circa 50 de milioane de dolari.

Pe 4 august, într-un atac cu drone asupra aerodromului Saki, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a distrus un Su-30SM și a avariat un altul. De asemenea, dronele au mai lovit trei bombardiere tactice Su-24, dar și un depozit de muniție.

