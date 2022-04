Rusia a respins propunerea unei „pauze umanitare de Paște”: „Inamicul încearcă să ne distrugă complet”

al Națiunilor Unite, António Guterres, de a introduce o „pauză umanitară de Paște” în Ucraina.

Anunțul a fost făcut public de Reprezentantul Permanent al Ucrainei la Națiunile Unite, Serhiy Kislitsa într-o postare pe Twitter.

„Poziția Fuhrerului din Moscova a fost anunțată la Consiliul de Securitate”, a transmis Serhiy Kislitsa.

În înregistrare, el citește în spiritul propagandei de la Kremlin despre „denazificarea” și „eliberarea” Ucrainei, apelând la un armistițiu „o dorință de a acorda un răgaz naționaliștilor și radicalilor de la Kiev, astfel încât să se poată regrupa”.

Propunerea de încetare a focului cu ocazia sărbătorilor pascale .

Reprezentantul Rusiei a transmis că un astfel de armistițiu le-ar permite „naționaliștilor și radicalilor Kievului” un respiro pentru a se regrupa.

We demand russia follow today’s humanitarian pause call. What have we just heard from a putinite instead? ‘Calls for a ceasefire sound false and insincere…’ followed by tommyrot and drivel from a comrade in the soviet seat.

Secretarul general al ONU consideră că un astfel de armistițiu ar permite mai multor civili să fie evacuați din zonele Ucrainei unde se duc lupte, iar organizațiile umanitare să ofere asistență victimelor.

„Am cerut astăzi o pauză umanitară de patru zile în Săptămâna Patimilor, pentru a permite deschiderea unei serii de culoare umanitare în Ucraina”, a transmis Antonio Guterres..

Miercuri, șeful Bisericii Ortodoxe a Ucrainei în zonele țării afectate de război, pe motiv că bombardamentele rusești vor continua în perioada sărbătorilor pascale.

„Este greu de crezut că acest lucru se va întâmpla cu adevărat, pentru că inamicul încearcă să ne distrugă complet”, a susținut Mitropolitul Epifani într-un discurs televizat.

I am calling for an Orthodox Holy Week humanitarian pause to the war in Ukraine.

I urge all parties – and all champions of peace around the world — to join my Easter appeal.

Save lives.

Stop the bloodshed and destruction.

Open a window for dialogue and peace.

— António Guterres (@antonioguterres)