Ana Maria
13 apr. 2026, 15:35
Rusia, mesaj clar după înfrângerea lui Orbán. Este prima reacție oficială din partea Kremlinului
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Rusia a transmis primul mesaj: Ce spune Kremlinul despre rezultatul alegerilor din Ungaria
  2. Cum a influențat Viktor Orbán relațiile UE-Rusia până acum
  3. Are schimbarea de putere impact asupra războiului din Ucraina?

Rusia a transmis primul mesaj oficial după schimbarea politică majoră din Ungaria, unde premierul Viktor Orbán a pierdut alegerile parlamentare. Moscova susține că respectă votul exprimat de cetățeni și își dorește să continue relațiile cu noua conducere de la Budapesta.

Declarațiile au fost făcute de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, în cadrul unui briefing de presă.

Rusia a transmis primul mesaj: Ce spune Kremlinul despre rezultatul alegerilor din Ungaria

“Ungaria a ales. Respectăm această alegere“, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterilor în timpul unui briefing de presă luni, potrivit The Moscow Times.

“Ne așteptăm să continuăm contactele noastre foarte pragmatice cu noua conducere maghiară„, a adăugat el.

Oficialul rus a subliniat că există deja semnale din partea Budapestei privind deschiderea către dialog, Moscova fiind interesată să mențină relații stabile nu doar cu Ungaria, ci și cu restul Europei.

Potrivit lui Peskov, Moscova a văzut semnale ale dorinței de a se angaja în dialog și este interesată să construiască relații bune ”cu Ungaria, precum și cu toate țările europene.“

Cum a influențat Viktor Orbán relațiile UE-Rusia până acum

De la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în 2022, Viktor Orbán a fost unul dintre cei mai controversați lideri europeni în raport cu Moscova. Acesta a blocat în repetate rânduri inițiativele Uniunea Europeană privind sancțiunile împotriva Rusiei și sprijinul acordat Kievului.

Poziția Budapestei a generat tensiuni în interiorul blocului comunitar, mai ales în contextul eforturilor de susținere a Ucrainei.

Are schimbarea de putere impact asupra războiului din Ucraina?

Întrebat dacă rezultatul alegerilor din Ungaria ar putea influența evoluția războiului, Peskov a respins această idee: “nu are nimic de-a face cu viitorul conflictului”, numind cele două procese “diferite.“

În același context, oficialul rus a comentat și planurile europene de sprijin financiar pentru Ucraina, sugerând că astfel de decizii nu vor face decât să prelungească războiul. El a reiterat că Moscova își va continua obiectivele militare.

Victoria lui Péter Magyar, liderul formațiunii de opoziție Tisza, marchează o schimbare majoră pe scena politică din Ungaria. Este prima alternanță la putere din 2010, moment care ar putea redefini relațiile Budapestei atât cu Bruxelles-ul, cât și cu Moscova.

