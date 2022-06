Rusia abandonează Insula Șerpilor, după bombardamentele de precizie efectuate de Ucraina

Rusia a anunțat joi că și-a retras forțele de pe Insula Șerpilor din Ucraina, numind acțiunea un „gest de bunăvoință” pentru a permite Kievului să exporte produse agricole, anunță AFP, citată de .

„La 30 iunie, ca un gest de bunăvoință, forțele armate ruse și-au finalizat sarcinile pe Insula Șerpilor și au retras o garnizoană staționată acolo”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării.

Anunțul a venit după ce Ucraina a lansat mai multe raiduri asupra forțelor ruse pe insula Mării Negre.

Ministerul rus al Apărării a spus că retragerea are ca scop să demonstreze lumii că „Rusia nu împiedică eforturile ONU de a organiza un coridor umanitar pentru a expedia produse agricole din Ucraina”.

⚡Russian garrison evacuates Zmiinyi (Snake) Island

OperCommand South reported that 🇷🇺garrison left in night by 2 speedboats after 🇺🇦 artillery & missile strike. Island burns, detonations are heard

