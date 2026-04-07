Acasa » Externe » Rusia amână misiunile lunare și își regândește strategia spațială. Ce planuri are Moscova pentru revenirea în cursa spațială

Rusia amână misiunile lunare și își regândește strategia spațială. Ce planuri are Moscova pentru revenirea în cursa spațială

07 apr. 2026, 20:21
Rusia amână misiunile lunare și își regândește strategia spațială. Ce planuri are Moscova pentru revenirea în cursa spațială
Sursa foto: AXIOM SPACE
Cuprins
  1. Ce misiuni au fost amânate și pentru cât timp
  2. Ce a dus la această decizie
  3. Luna, o miză strategică pentru Rusia

Rusia își modifică planurile de explorare lunară după o serie de întârzieri și eșecuri recente, care afectează un program considerat strategic. Noile termene anunțate indică o amânare semnificativă a unor misiuni importante, într-un moment în care competiția spațială se intensifică.

Ce misiuni au fost amânate și pentru cât timp

Agenția de presă Interfax a relatat că Rusia a decis să amâne lansările misiunilor Luna-28, Luna-29 și Luna-30 pentru perioada 2032–2036, informează Reuters. Informația a fost confirmată de Serghei Cernîșev, vicepreședinte al Academiei Ruse de Științe, fără detalii despre termenele inițiale.

Această decizie vine după o serie de întârzieri anunțate anterior pentru alte proiecte spațiale, ceea ce ridică semne de întrebare privind ritmul dezvoltării programului lunar. Lipsa unor explicații oficiale pentru noile decalaje alimentează incertitudinile legate de capacitatea de implementare.

Ce a dus la această decizie

Programul spațial rus a fost afectat recent de eșecul misiunii Luna-25, care s-a prăbușit pe suprafața Lunii în anul 2023. Incidentul a reprezentat o lovitură majoră pentru ambițiile Moscovei de a reveni în prim-planul explorării spațiale.

În paralel, alte proiecte au fost amânate, iar dificultățile tehnice și logistice par să fi încetinit progresul general al agenției spațiale. Aceste probleme apar într-un context global competitiv, în care alte state avansează rapid cu propriile programe lunare. În această săptămână, patru astronauţi din misiunea Artemis 2 lansată de NASA au devenit primii oameni care au zburat în jurul Lunii după o pauză de peste 50 de ani, scrie HotNews. De asemenea, aceștia au stabilit un nou record pentru cea mai mare distanță în spațiu călătorită de oameni.

Luna, o miză strategică pentru Rusia

Autoritățile ruse consideră explorarea Lunii o componentă esențială a intereselor naționale, mai ales în perspectiva exploatării resurselor naturale disponibile. După eșecul din 2023, conducerea Roscosmos a subliniat că începe o nouă etapă a competiției pentru aceste resurse.

În trecut, Uniunea Sovietică a marcat momente istorice majore, precum lansarea primului satelit artificial și trimiterea primului om în spațiu. În prezent, însă, Rusia se confruntă cu o competiție tot mai puternică din partea Statelor Unite și a Chinei, care avansează rapid în domeniul explorării spațiale.

Citește și...
În plină criză, Egiptul anunță o descoperire majoră de gaze. Ar putea reduce dependența de importuri
Externe
În plină criză, Egiptul anunță o descoperire majoră de gaze. Ar putea reduce dependența de importuri
CTP: Trump „e în stare și să se masturbeze în oglindă din dragostea de sine pe care o are” (VIDEO)
Externe
CTP: Trump „e în stare și să se masturbeze în oglindă din dragostea de sine pe care o are” (VIDEO)
Adâncime record în Antarctica: China pătrunde într-un ecosistem neatins de timp
Externe
Adâncime record în Antarctica: China pătrunde într-un ecosistem neatins de timp
Milionarii fug din Dubai: Un oraș european a devenit noul magnet pentru bogații lumii
Externe
Milionarii fug din Dubai: Un oraș european a devenit noul magnet pentru bogații lumii
Donald Trump, amenințare fără precedent: „O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață”
Externe
Donald Trump, amenințare fără precedent: „O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață”
Război în Orientul Mijlociu. Iranul denunță raiduri israeliano-americane asupra infrastructurii sale
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Iranul denunță raiduri israeliano-americane asupra infrastructurii sale
Sarkozy se declară nevinovat în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007. Fostul președinte a fost audiat în instanță
Externe
Sarkozy se declară nevinovat în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007. Fostul președinte a fost audiat în instanță
Franța începe să rămână fără carburanți. Una din cinci benzinării nu mai are toate sortimentele de combustibili
Externe
Franța începe să rămână fără carburanți. Una din cinci benzinării nu mai are toate sortimentele de combustibili
Alertă în Istanbul! Atac armat lângă consulatul Israelului. Cine sunt suspecții și care este bilanțul victimelor
Externe
Alertă în Istanbul! Atac armat lângă consulatul Israelului. Cine sunt suspecții și care este bilanțul victimelor
Tragedie feroviară soldată cu un mort. Un tren de mare viteză a lovit un camion militar
Externe
Tragedie feroviară soldată cu un mort. Un tren de mare viteză a lovit un camion militar
20:41 - În plină criză, Egiptul anunță o descoperire majoră de gaze. Ar putea reduce dependența de importuri
20:26 - CTP: Trump „e în stare și să se masturbeze în oglindă din dragostea de sine pe care o are” (VIDEO)
20:03 - Theo Rose vorbește deschis despre schimbările din viața sa: „Pentru mine, ora 7 dimineața este ora groazei”
19:58 - Realitatea Plus a luat o groază de bani de la AUR, dar nu și-a plătit amenzile. Toma (CNA), explicații despre închiderea postului: „A fost de un penibil situația de astăzi…” (VIDEO)
19:43 - Primăria Capitalei pregătește reguli noi pentru terasele din centrul orașului. Ce planuri are administrația pentru centrul orașului
19:24 - Rămase fără bijuterii după ce au crezut în „minuni”. Metoda prin care două femei din Prahova au păcălit victimele
19:09 - Fost fotbalist, mesaj șocant pentru Mircea Lucescu: „Nu m-ai lăsat să-mi iau rămas bun de la mama. Acum, fiul tău este lângă tine”
18:59 - Trafic restricționat în perioada sărbătorilor pe mai multe drumuri principale. Unde și când se aplică restricțiile
18:54 - Adâncime record în Antarctica: China pătrunde într-un ecosistem neatins de timp
18:47 - Jucan: Realitatea Plus nu va putea emite nici în online. Explicațiile vicepreședintelui CNA