Rusia își modifică planurile de explorare lunară după o serie de întârzieri și eșecuri recente, care afectează un program considerat strategic. Noile termene anunțate indică o amânare semnificativă a unor misiuni importante, într-un moment în care competiția spațială se intensifică.

Ce misiuni au fost amânate și pentru cât timp

Agenția de presă Interfax a relatat că Rusia a decis să amâne lansările misiunilor Luna-28, Luna-29 și Luna-30 pentru perioada 2032–2036, informează . Informația a fost confirmată de Serghei Cernîșev, vicepreședinte al Academiei Ruse de Științe, fără detalii despre termenele inițiale.

Această decizie vine după o serie de întârzieri anunțate anterior pentru alte proiecte spațiale, ceea ce ridică semne de întrebare privind ritmul dezvoltării programului lunar. Lipsa unor explicații oficiale pentru noile decalaje alimentează incertitudinile legate de capacitatea de implementare.

Ce a dus la această decizie

Programul spațial rus a fost afectat recent de eșecul misiunii Luna-25, care s-a prăbușit pe suprafața Lunii în anul 2023. Incidentul a reprezentat o lovitură majoră pentru ambițiile Moscovei de a reveni în prim-planul explorării spațiale.

În paralel, alte proiecte au fost amânate, iar dificultățile tehnice și logistice par să fi încetinit progresul general al agenției spațiale. Aceste probleme apar într-un context global competitiv, în care alte state avansează rapid cu propriile programe lunare. În această săptămână, patru astronauţi din misiunea lansată de NASA au devenit primii oameni care au zburat în jurul Lunii după o pauză de peste 50 de ani, scrie HotNews. De asemenea, aceștia au stabilit un nou record pentru cea mai mare distanță în spațiu călătorită de oameni.

Luna, o miză strategică pentru Rusia

Autoritățile ruse consideră explorarea Lunii o componentă esențială a intereselor naționale, mai ales în perspectiva exploatării resurselor naturale disponibile. După eșecul din 2023, conducerea Roscosmos a subliniat că începe o nouă etapă a competiției pentru aceste resurse.

În trecut, Uniunea Sovietică a marcat momente istorice majore, precum lansarea primului satelit artificial și trimiterea primului om în spațiu. În prezent, însă, se confruntă cu o competiție tot mai puternică din partea Statelor Unite și a Chinei, care avansează rapid în domeniul explorării spațiale.