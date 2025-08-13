B1 Inregistrari!
Rusia amenințată de Trump dacă Putin nu oprește războiul după summitul din Alaska. Ce a spus președintele american

Rusia amenințată de Trump dacă Putin nu oprește războiul după summitul din Alaska. Ce a spus președintele american

Răzvan Adrian
13 aug. 2025, 20:47
Rusia amenințată de Trump dacă Putin nu oprește războiul după summitul din Alaska. Ce a spus președintele american
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Artem Priakhin

Donald Trump a transmis un avertisment dur președintelui rus Vladimir Putin, afirmând că vor exista „consecințe foarte severe” dacă acesta refuză să oprească războiul din Ucraina după întâlnirea programată vineri, în Alaska, relatează DailyStar.

Cuprins:

  • Avertismentul de dinaintea discuțiilor
  • Cum a fost criticată întâlnirea de către Zelenski
  • Care sunt șansele pentru o a doua întâlnire cu Putin
  • Divergențele privind teritoriile ocupate

Avertismentul de dinaintea discuțiilor

Președintele american Donald Trump a afirmat, înainte de summitul de vineri cu Vladimir Putin, că Rusia va avea parte de „consecințe foarte severe” dacă nu va accepta să pună capăt războiului din Ucraina.

Când a fost întrebat dacă aceste măsuri vor include sancțiuni sau tarife, Trump a răspuns: „Nu trebuie să spun.”

Cum a fost criticată întâlnirea de către Zelenski

Discuțiile dintre Trump și Putin se vor desfășura în Anchorage, Alaska, și vor avea ca scop încheierea conflictului.

Cu toate acestea, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat excluderea Ucrainei din acest nou format de negocieri, afirmând că „orice soluție care nu include Ucraina este o soluție împotriva păcii.”

Care sunt șansele pentru o a doua întâlnire cu Putin

Trump a menționat că există „o șansă foarte bună” ca, după summitul de vineri, să aibă loc o a doua întâlnire cu Putin, „mai productivă decât prima”, la care ar putea fi prezent și Zelenski.

El a subliniat că întâșnirea de vineri va „pregăti terenul” pentru discuțiile viitoare.

Divergențele privind teritoriile ocupate

Anterior, Trump a propus că un acord de pace ar putea implica „un schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina, idee pe care Zelenski a respins-o categoric.

Liderul ucrainean a subliniat că „Ucrainenii nu vor ceda pământ ocupanților” și că soluția teritorială este scrisă clar în Constituția Ucrainei.

