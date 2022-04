Rusia ar fi folosit o substanță toxică asupra civililor și militarilor din Mariupol. Ce acuzații face Regimentul Azov

Regimentul Azov a acuzat Rusia că a folosit o substanță toxică asupra militarilor și Victimele intoxicate cu substanța de origine necunoscută au suferit de insuficiență respiratorie și sindrom vestibular.

Forțele pro-ruse au anunțat că au cucerit complet zona portuară a orașului strategic Mariupol, din sud-estul Ucrainei: „În ceea ce privește portul Mariupol, acesta este deja sub controlul nostru”, a declarat Denis Pușilin, Liderul separatiștilor pro-ruși din Donețk.

Potrivit Kyiv Independent, substanța toxică ar fi fost împrăștiată cu o dronă și, în eventualitatea în acre se confirmă, ar putea fi prima dată când are loc un atac chimic în Ucraina, potrivit

‼️The Azov Regiment reports that about an hour ago troops used a toxic substance of unknown origin against Ukrainian military and civilians in the city of .

The victims suffered from respiratory failure and vestibulo-attack syndrome.

— NEXTA (@nexta_tv)