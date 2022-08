Rusia arde gazele destinate exportului către UE la graniţa cu Finlanda (FOTO)

Gazprom arde gazele destinate exportului în Uniunea Europeană la frontiera cu Finlanda, relatează joi agenţia de presă Unian.

Moscova a luat decizia de a proceda în acest mod încă de la sfârşitul lunii mai când compania rusă de gaze şi-a redus livrările către UE. Gazele continuă să fie arse de câteva săptămâni în volume extrem de mari, iar flăcările uriaşe sunt vizibile chiar şi de pe teritoriul Finlandei, notează Unian, citând publicaţia Yle.

Rusia a declarat miercuri că nu poate recepţiona turbina Siemens – reparată în Canada şi considerată ca fiind esenţială pentru funcţionarea gazoductului Nord Stream 1, ce alimentează Europa cu gaze ruseşti – din cauza sancţiunilor.

🇷🇺 „Gazprom” has been flaring gas instead of supplying it to the EU countries near the Portovaya compressor station and a single named LNG thermal power plant since June, according to the Finnish media Yle

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel)