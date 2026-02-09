Rusia nu urmărește un conflict militar cu Europa și nu are în plan declanșarea unui atac. Totuși, Moscova își rezervă dreptul de a reacționa ferm în cazul în care va fi provocată sau amenințată, a transmis Serghei Lavrov. Declarațiile au fost făcute în contextul tensiunilor geopolitice actuale și au fost relatate de agenția TASS.
Ce spune Serghei Lavrov despre un posibil atac asupra Europei
Rusia nu are nicio intenție de a ataca vreun stat european. În acest moment, nu există niciun motiv care să justifice un asemenea scenariu, a subliniat ministrul rus de externe.
„Nu vom ataca nicio parte a Europei. Nu avem absolut niciun motiv să facem acest lucru. Şi dacă Europa decide să-şi pună în aplicare ameninţările de a se pregăti pentru război împotriva noastră şi începe să atace Rusia, preşedintele a declarat că nu va fi o operaţiune militară specială din partea noastră, ci o reacţie militară pe scară largă, cu toate mijloacele militare disponibile, în conformitate cu documentele doctrinare în această privinţă”, a declarat acesta într-un interviu acordat săptămânalului Itogi Nedely, difuzat de postul de televiziune NTV.
Ce afirmă Vladimir Putin despre relația Rusiei cu Occidentul
Liderul de la Kremlin a transmis un mesaj ferm privind relația Rusiei cu Occidentul. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de presă de la finalul anului 2025, unde a respins ideea existenței unui război direct.
Potrivit acestuia, confruntarea actuală ar fi purtată de statele occidentale împotriva Moscovei prin intermediul naționaliștilor ucraineni. Putin a reiterat că Rusia nu a urmărit niciodată un conflict cu Europa. De asemenea, a subliniat că Moscova nu a avut intenția de a deschide un front militar pe acest plan. Totuși, el a avertizat că o eventuală decizie a Europei de a declanșa un război împotriva Rusiei ar primi un răspuns imediat.