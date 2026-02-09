Rusia nu urmărește un conflict militar cu Europa și nu are în plan declanșarea unui atac. Totuși, Moscova își rezervă dreptul de a reacționa ferm în cazul în care va fi provocată sau amenințată, a transmis Serghei Lavrov. Declarațiile au fost făcute în contextul tensiunilor geopolitice actuale și au fost relatate de agenția .

Ce spune Serghei Lavrov despre un posibil atac asupra Europei

Rusia nu are nicio intenție de a ataca vreun stat european. În acest moment, nu există niciun motiv care să justifice un asemenea scenariu, a subliniat ministrul rus de externe.

„Nu vom ataca nicio parte a Europei. Nu avem absolut niciun motiv să facem acest lucru. Şi dacă Europa decide să-şi pună în aplicare ameninţările de a se pregăti pentru război împotriva noastră şi începe să atace Rusia, preşedintele a declarat că nu va fi o operaţiune militară specială din partea noastră, ci o reacţie militară pe scară largă, cu toate mijloacele militare disponibile, în conformitate cu documentele doctrinare în această privinţă”, a declarat acesta într-un interviu acordat săptămânalului Itogi Nedely, difuzat de postul de televiziune NTV.

Ce afirmă Vladimir Putin despre relația Rusiei cu Occidentul