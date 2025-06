Rusia ironizează conflictul Trump – Musk: „Suntem gata să intermediem pacea, în schimbul unor acțiuni Starlink”

Tensiunile tot mai evidente dintre președintele american și omul de afaceri Elon Musk au devenit subiect de glume în cercurile oficiale ruse. Dmitri , vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat un mesaj ironic pe rețeaua X în care se oferă să „medieze pacea” între cei doi, în schimbul unor acțiuni Starlink, potrivit .

We are ready to facilitate the conclusion of a peace deal between D and E for a reasonable fee and to accept Starlink shares as payment. Don’t fight, guys😱!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE)