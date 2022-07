Rusia lovește regiunea Kiev, în timp ce Ucraina sporește eforturile pentru a recupera sudul (VIDEO)

Rusia a efecutat noi atacuri letale în Ucraina, în timp ce Kievul a sporit eforturile pentru a recupera Hersonul, regiune din sudul Ucrainei, relatează .

Un atac cu rachete Kropyvnytskyi, oraș din centrul Ucrainei, și a ucis cinci persoane, rănind alte 25. Regiunile din nordul și sudul statului ucrainean au fost lovite și ele. Alte 15 persoane au fost rănite într-un atac cu rachete Kalibr care au lovit baza militară din Liutizh, aflată la circa 10 kilometri nord de capitala Kiev.

Loviturile Rusiei vin într-un moment în care Ucraina caută să izoleze trupele invadatoare din sudul țării. Un pod-cheie din orașul Herson a fost scos din joc, fiind atacat de forțele ucrainene cu rachete cu rază lungă de acțiune ce au fost livrate de SUA. În aceste condiții, Moscova nu mai poate trimite trupe suplimentare și armament pe Podul Antonivsky.

It is a key communication line for Russia to supply its forces in Kherson, Mykolaiv and Kryvyi Rih regions.

HIMARS continue to impress in action – 📹 more hits on Antonivsky bridge in Kherson region!

Oficialii britanici din sectorul apărării spun că singura capitală regională ucraineană care a fost cucerită de la începutul invaziei lansate în 24 februarie este acum „practic izolată de restul teritoriilor ocupate”.

⚡️Ukraine confirms strikes on key bridge in Kherson.

Ukraine hit Antonivsky Bridge in the occupied Kherson with artillery overnight, severely damaging it.

The bridge is one of the two crossings over the Dnipro River which Russia uses to transit military personnel and equipment.

