„Rusia nu ameninţă doar Ucraina, ci şi Republica Moldova şi Georgia”, avertizează premierul Marii Britanii. Ucrainenii vor „rezista până la capăt”, asigură Zelenski (VIDEO)

Marea Britanie va impune sancțiuni „în momentul în care primul deget rusesc” va intra în Ucraina, a spus Boris Johnson, care a precizat și că Occidentul „are sancțiunile pregătite”, conform The Guardian.

El a adăugat că o invazie rusă ar fi un „dezastru” politic și militar.

„Cineva a spus că este posibil să exagerăm amenințarea; [că] SUA și Marea Britanie încearcă să facă din țânțar armăsar”, a spus Johnson. „Noi nu asta vedem. (n.r. Rusia) Este un pericol clar și prezent”.

Premierul a adăugat că există pregătiri rusești pentru o „campanie militară iminentă”.

Premierul Marii Britanii a spus că Putin ține „un pistol în dreptul capul Ucrainei”.

The UK is a firm and enduring ally of Ukraine and a supporter of Ukraine’s territorial sovereignty and integrity.

It is vital that Russia steps back and chooses a path of diplomacy. pic.twitter.com/MssCGSbeT1

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 1, 2022