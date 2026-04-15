Duma de Stat a respins un proiect de lege care urmărea să limiteze publicitatea pentru servicii ezoterice, spirituale și energetice. Dezbaterea a readus în prim-plan interesul rușilor pentru astrologie, vrăjitorie și produse asociate, într-un moment în care piața pare să se schimbe.

Autoritățile au invocat lipsa unor definiții clare și probleme juridice, în timp ce inițiatorii au susținut că vor să protejeze publicul vulnerabil. În paralel, datele de consum arată o tendință surprinzătoare: scade interesul pentru servicii, dar cresc cumpărăturile de amulete.

De ce a fost respins proiectul de lege

Comitetul pentru Politică Informațională al a respins miercuri propunerea legislativă introdusă la începutul anului 2025. Documentul viza interzicerea reclamelor pentru servicii considerate ezoterice și blocarea finanțării acestora.

Deputata Marina Kim a explicat că asemenea activități nu sunt interzise în , iar textul propus ridica probleme serioase de interpretare. Potrivit acesteia, inițiatorii nu au definit clar noțiunea de „servicii ocult-magice”.

De asemenea, proiectul nu stabilea criterii precise pentru încadrarea anumitor activități și nici mecanisme concrete pentru blocarea site-urilor vizate. „În consecință, titlul proiectului de lege nu reflectă pe deplin conținutul acestuia”, a subliniat parlamentara.

Ce au susținut inițiatorii propunerii

Proiectul a fost promovat de Nina Ostanina, președinta Comitetului pentru Apărare din Duma de Stat, alături de alți coautori. Lista activităților vizate includea , astrologi, magicieni, numerologi, cititori în tarot, chiromanți și coachi ezoterici.

„Scopul nostru este să protejăm cetățenii, în special grupurile vulnerabile, de prejudicii psihologice și financiare”, a declarat Ostanina, conform Antena3. Susținătorii inițiativei au argumentat că astfel de practici induc oamenii în eroare și pot facilita fraude.

„Ținând cont de principiile morale, etice și spirituale, precum și de abordarea științifică, activitatea descrisă aparține sferei unor idei subiective care nu au confirmare obiectivă”, se arată în nota explicativă.

Cum a reacționat Guvernul rus

Propunerea nu a primit sprijin nici din partea Guvernului, care a transmis mai multe obiecții oficiale. Executivul a remarcat că proiectul nu includea explicit toate categoriile enumerate public de inițiatori.

În plus, Guvernul a avertizat că documentul „nu respectă principiul securității juridice”, ceea ce ar putea genera aplicări greșite sau interpretări contradictorii.

Ce arată piața serviciilor ezoterice

Datele citate de presa rusă indică o scădere a traficului către site-urile care oferă astrologie și practici similare. În 2025, accesările acestor platforme au coborât cu aproape 25% față de anul precedent.

Totuși, consumul s-a mutat spre produse simbolice și accesorii cu promisiuni mistice. În primele două luni din 2026, achizițiile de talismane anti-deochi și alte amulete au crescut cu 120%.