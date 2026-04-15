Rusia respinge interzicerea reclamelor pentru vrăjitoare și astrologi. Cum au explodat vânzările de amulete

Rusia respinge interzicerea reclamelor pentru vrăjitoare și astrologi. Cum au explodat vânzările de amulete

15 apr. 2026, 20:42
Sursă foto: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. De ce a fost respins proiectul de lege
  2. Ce au susținut inițiatorii propunerii
  3. Cum a reacționat Guvernul rus
  4. Ce arată piața serviciilor ezoterice

Duma de Stat a respins un proiect de lege care urmărea să limiteze publicitatea pentru servicii ezoterice, spirituale și energetice. Dezbaterea a readus în prim-plan interesul rușilor pentru astrologie, vrăjitorie și produse asociate, într-un moment în care piața pare să se schimbe.

Autoritățile au invocat lipsa unor definiții clare și probleme juridice, în timp ce inițiatorii au susținut că vor să protejeze publicul vulnerabil. În paralel, datele de consum arată o tendință surprinzătoare: scade interesul pentru servicii, dar cresc cumpărăturile de amulete.

De ce a fost respins proiectul de lege

Comitetul pentru Politică Informațională al Dumei de Stat a respins miercuri propunerea legislativă introdusă la începutul anului 2025. Documentul viza interzicerea reclamelor pentru servicii considerate ezoterice și blocarea finanțării acestora.

Deputata Marina Kim a explicat că asemenea activități nu sunt interzise în Rusia, iar textul propus ridica probleme serioase de interpretare. Potrivit acesteia, inițiatorii nu au definit clar noțiunea de „servicii ocult-magice”.

De asemenea, proiectul nu stabilea criterii precise pentru încadrarea anumitor activități și nici mecanisme concrete pentru blocarea site-urilor vizate. „În consecință, titlul proiectului de lege nu reflectă pe deplin conținutul acestuia”, a subliniat parlamentara.

Ce au susținut inițiatorii propunerii

Proiectul a fost promovat de Nina Ostanina, președinta Comitetului pentru Apărare din Duma de Stat, alături de alți coautori. Lista activităților vizate includea vrăjitoare, astrologi, magicieni, numerologi, cititori în tarot, chiromanți și coachi ezoterici.

„Scopul nostru este să protejăm cetățenii, în special grupurile vulnerabile, de prejudicii psihologice și financiare”, a declarat Ostanina, conform Antena3. Susținătorii inițiativei au argumentat că astfel de practici induc oamenii în eroare și pot facilita fraude.

„Ținând cont de principiile morale, etice și spirituale, precum și de abordarea științifică, activitatea descrisă aparține sferei unor idei subiective care nu au confirmare obiectivă”, se arată în nota explicativă.

Cum a reacționat Guvernul rus

Propunerea nu a primit sprijin nici din partea Guvernului, care a transmis mai multe obiecții oficiale. Executivul a remarcat că proiectul nu includea explicit toate categoriile enumerate public de inițiatori.

În plus, Guvernul a avertizat că documentul „nu respectă principiul securității juridice”, ceea ce ar putea genera aplicări greșite sau interpretări contradictorii.

Ce arată piața serviciilor ezoterice

Datele citate de presa rusă indică o scădere a traficului către site-urile care oferă astrologie și practici similare. În 2025, accesările acestor platforme au coborât cu aproape 25% față de anul precedent.

Totuși, consumul s-a mutat spre produse simbolice și accesorii cu promisiuni mistice. În primele două luni din 2026, achizițiile de talismane anti-deochi și alte amulete au crescut cu 120%.

Rheinmetall înarmează cu drone o brigadă germană de luptă. Comandă de 300 milioane de euro de la guvernul federal
Externe
Rheinmetall înarmează cu drone o brigadă germană de luptă. Comandă de 300 milioane de euro de la guvernul federal
Europa se pregătește pentru ce-i mai rău. Liderii occidentali pregătesc reformarea NATO în cazul retragerii SUA
Externe
Europa se pregătește pentru ce-i mai rău. Liderii occidentali pregătesc reformarea NATO în cazul retragerii SUA
Vladimir Putin tună și fulgeră. I-a certat pe înalții săi oficiali, după ce economia a scăzut. Ce le-a cerut acestora să facă
Externe
Vladimir Putin tună și fulgeră. I-a certat pe înalții săi oficiali, după ce economia a scăzut. Ce le-a cerut acestora să facă
Donald Trump nu renunță: A mai publicat o imagine făcută cu AI în care apare lângă Iisus. Cum arată poza și ce mesaj a transmis
Externe
Donald Trump nu renunță: A mai publicat o imagine făcută cu AI în care apare lângă Iisus. Cum arată poza și ce mesaj a transmis
Turismul din Dubai s-a prăbușit din cauza războiului. Hotelul Burj Al Arab se închide „pentru renovare”
Externe
Turismul din Dubai s-a prăbușit din cauza războiului. Hotelul Burj Al Arab se închide „pentru renovare”
Republica Moldova se va retrage oficial din Comunitatea Statelor Independente. Care sunt motivele retragerii
Externe
Republica Moldova se va retrage oficial din Comunitatea Statelor Independente. Care sunt motivele retragerii
O televiziune celebră anunță concedieri masive. Peste 2.000 de angajați vor fi dați afară
Externe
O televiziune celebră anunță concedieri masive. Peste 2.000 de angajați vor fi dați afară
Statele Unite prelungesc derogarea de la sancțiuni ale Lukoil. Până când vor putea funcționa stațiile din România
Externe
Statele Unite prelungesc derogarea de la sancțiuni ale Lukoil. Până când vor putea funcționa stațiile din România
Donald Trump anunță că deschide „definitiv” Strâmtoarea Ormuz. Ce lider mondial l-a convins să facă asta: „Au fost de acord să nu trimită arme Iranului”
Externe
Donald Trump anunță că deschide „definitiv” Strâmtoarea Ormuz. Ce lider mondial l-a convins să facă asta: „Au fost de acord să nu trimită arme Iranului”
Newsweek: De ce ajung dronele lui Putin în România? „Unele sunt lovite de antiaeriana Ucrainei. Altele, pierd semnalul”
Externe
Newsweek: De ce ajung dronele lui Putin în România? „Unele sunt lovite de antiaeriana Ucrainei. Altele, pierd semnalul”
21:23 - Cum transformi informațiile despre deplasare în avantaj competitiv în România
21:04 - Rheinmetall înarmează cu drone o brigadă germană de luptă. Comandă de 300 milioane de euro de la guvernul federal
20:53 - CTP, despre planul PSD-ului de a-l înlătura pe premier: „Grindeanu vrea să dea impresia electoratului că el este cel care îl dă jos pe călăul Bolojan, care suge hemoglobina nației” (VIDEO)
20:42 - Europa se pregătește pentru ce-i mai rău. Liderii occidentali pregătesc reformarea NATO în cazul retragerii SUA
19:59 - Vladimir Putin tună și fulgeră. I-a certat pe înalții săi oficiali, după ce economia a scăzut. Ce le-a cerut acestora să facă
19:59 - 25 de câini salvați dintr-o locuință din Sectorul 4. În ce condiții trăiau animalele și cum au procedat autoritățile (FOTO)
19:41 - Bolojan îl invită pe Peter Magyar la Bucureşti. Cei doi au vorbit la telefon
19:30 - Vești excelente! Când se va redeschide complet Podul Prieteniei Giurgiu‑Ruse
19:15 - CCIR susține relansarea proiectului AGRI pentru independența energetică a României
19:11 - Primăria care mută păcănelele la periferie. Jocurile de noroc vor fi practicate în cartiere speciale